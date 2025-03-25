Молодежная сборная Украины проиграла Польше в результативном спарринге перед Евро-2025 (видео)

Команда Унаи Мельгосы дважды вела в счете против поляков, но в итоге потерпела поражение.

Молодежная сборная Украины по футболу (U-21) проиграла Польше в рамках подготовки к финальному турниру Евро-2025. Товарищеская встреча в городе Белек (Турция) завершилась со счетом 3:2 в пользу поляков.

Первый тайм остался за "сине-желтыми" – на 19-й минуте счет в поединке открыл форвард гданьской "Лехии" Богдан Вьюнник.

На старте второго тайма поляки отыгрались – на 49-й минуте забил Шимон Влодарчик. На 67-й минуте Вьюнник оформил дубль, снова выведя украинцев вперед.

Однако преимущество в счете подопечные Унаи Мельгосы не удержали. На 78-й минуте паритет в матче восстановил Мариуш Форнальчик, а за минуту до конца основного времени Филипп Шимчак вырвал победу для польской сборной.

Полное видео матча Польша U-21 – Украина U-21

Отметим, что 21 марта молодежная сборная Украины сыграла вничью в контрольном матче со Словенией (1:1), а затем уступили в серии послематчевых пенальти – 5:6.

Финальная стадия молодежного Евро-2025 (U-21) состоится с 11 по 28 июня 2025 года в Словакии.

Украинская "молодежка" на предстоящем чемпионате Европы сыграет в группе D с командами Дании (12 июня), Финляндии (15 июня) и Нидерландов (18 июня).

По две лучшие команды из каждой группы выйдут в четвертьфинал (21-22 июня), далее пройдут полуфиналы (25 июня) и финал в Братиславе (28 июня).

Молодежная сборная Украины (U-21) является действующим полуфиналистом континентального первенства. На Евро-2023 украинцы под руководством Руслана Ротаня остановились в шаге от финала, проиграв в полуфинале Испании.

Благодаря этому достижению наша страна впервые в истории была представлена в футбольном турнире на Олимпийских играх, которые состоялись в 2024 году во Франции.

Ранее сообщалось, что молодежная сборная Украины узнала соперников в отборе на Евро-2027.

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