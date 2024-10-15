Молодежная сборная Украины проиграла Сербии и потеряла первое место в группе отбора Евро-2025 (видео)

Подопечные Унаи Мельгосы потерпели второе поражение подряд после того, как досрочно вышли на континентальное первенство.
Молодежная сборная Украины (U-21) на выезде проиграла Сербии в матче заключительного 10-го тура группового этапа квалификации на Евро-2025. Поединок в городе Стара-Пазова завершился со счетом 1:0.
Единственный гол "сине-желтые" пропустили на 21-й минуте встречи. Опорный полузащитник Иван Варфоломеев потерял мяч перед собственной штрафной площадкой, чем воспользовался Милан Алексич и поразил ворота Руслана Нещерета.
Полное видео матча Сербия U-21 – Украина U-21
Украинская "молодежка" потерпела второе поражение подряд в квалификации на чемпионат Европы-2025. Несколькими днями ранее "сине-желтые" на выезде проиграли Англии.
До этого подопечные Уная Мельгосы выиграли все восемь матчей, досрочно гарантировав себе попадание на континентальное первенство.
Таким образом, молодежная сборная Украины (U-21) с 24 очками финишировала на втором месте в группе F. Нашу команду в итоговой таблице обошла Англия (25 баллов), которая в последнем туре дома разгромила Азербайджан (7:0).
В результате "сине-желтые" стали лучшей сборной среди обладателей вторых мест во всех группах и отобрались на ЧЕ-2025.
Напомним, в финальной части Евро-2025 (U-21) выступят 16 команд: Словакия (хозяйка финального турнира) и еще 15 сборных, которые присоединятся к ней по результатам отбора (девять победителей групп, три лучшие команды среди обладателей вторых мест и три победителя плей-офф, в котором будут играть шесть обладателей вторых мест).
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