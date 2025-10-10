Молодежная сборная Украины расписала результативную ничью с Венгрией в отборе к Евро-2027

Молодежная сборная Украины по футболу (U-21) / © УАФ

Молодежная сборная Украины (U-21) по футболу сыграла вничью с Венгрией в матче второго тура отбора на Евро-2027. Номинально домашняя для "сине-желтых" встреча состоялась на стадионе "Фазанерия" в словенском городе Мурская Собота и завершилась со счетом 3:3 .

Украинцы открыли счет уже на 8-й минуте поединка – отличился Артем Степанов.

На 37-й минуте венгры отыгрались – Мате Туболи реализовал пенальти. А во втором тайме соперник нашей команды вышел вперед – Эдин Молнар забил на 60-й минуте.

На 76-й минуте подопечные Унаи Мельгосы восстановили паритет в противостоянии усилиями Андрея Маткевича. Однако уже через четыре минуты гол Ноа Феньо вернул Венгрии лидерство в счете.

И все же украинцам удалось избежать поражения. На 86-й минуте ничью "сине-желтым" красивым ударом в "девятку" принес Илья Крупский.

На групповом этапе отбора к Евро-2027 украинская "молодежка" выступает в квинтете H вместе со сборными Хорватии, Венгрии, Турции и Литвы.

В стартовом матче квалификации на континентальное первенство команда Мельгосы в сентябре одержала разгромную победу над Литвой (4:0).

Следующий матч в отборе на молодежное Евро-2027 сборная Украины сыграет 14 октября на выезде с командой Хорватии в городе Велика-Горица.

В финальной части Евро-2027 (U-21) выступят 16 команд: хозяева турнира (Албания и Сербия), а также еще 14 сборных, которые присоединятся к ним по результатам отбора (девять победителей групп, лучшая команда среди обладателей вторых мест и четыре победителя плей-офф, в котором будут играть восемь обладателей вторых мест).

Календарь и результаты матчей сборной Украины в отборе на Евро-2027 (U-21)

5 сентября 2025 года. Литва – Украина – 0:4

10 октября 2025 года. Украина – Венгрия – 3:3

14 октября 2025 года. Хорватия – Украина

14 ноября 2025 года. Турция – Украина

27 марта 2026 года. Украина – Литва

31 марта 2026 года. Венгрия – Украина

26 сентября 2026 года. Украина – Турция

2 октября 2026 года. Украина – Хорватия

Напомним, этим летом молодежная сборная Украины по футболу (U-21) выступила на Евро-2025, где не сумела пробиться в плей-офф. Подопечные Мельгосы заняли третье место в группе – проиграли Дании (2:3), обыграли Финляндию (2:0) и уступили Нидерландам (0:2).