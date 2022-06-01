Молодежная сборная Украины разгромила Фареры в квалификации на Евро-2023

В среду 1 июня сборная Украины U-21 на выезде встречалась с командой Фарерских островов в отборе на Чемпионат Европы 2023 года.
Поединок завершился уверенной победой "сине-желтых" - 0:4.
В первом тайме украинцы дважды поразили ворота соперника. На 28-й минуте открыл счет Артем Бондаренко, а через пять минут его удвоил Владислав Супряга.
После перерыва подопечные Руслана Ротаня отправили еще два гола в сетку вратаря Фарерских островов. Точными ударами отличились Константин Вивчаренко и Георгий Судаков.
Таким образом, молодежная сборная Украины закрепилась на втором месте в своей группе отбора на континентальное первенство. Команда Ротаня (16 очков) уступает три пункта Франции и опережает на пять баллов Сербию.
Следующие матчи молодежной сборной Украины в отборе на Евро-2023:
5 июня: Украина - Северная Македония,
9 июня: Украина - Франция,
12 июня: Армения - Украина,
КТО ВЫХОДИТ В ФИНАЛЬНУЮ ЧАСТЬ ЕВРО-2023
В финальный турнир попадут 9 победителей групп, лучшая вторая команда и 4 победителя плей-офф среди команд, занявших вторые места.
КОГДА И ГДЕ СОСТОИТСЯ ФИНАЛЬНЫЙ ТУРНИР ЕВРО-2023
Финальный турнир Евро-2023 пройдет в июне-июле 2023 года. Его будут принимать Грузия и Румыния, они получили автоматические путевки в качестве хозяев турнира.
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