Молодежная сборная Украины разгромила Фареры в квалификации на Евро-2023

Молодежная сборная Украины разгромила Фареры в квалификации на Евро-2023

В среду 1 июня сборная Украины U-21 на выезде встречалась с командой Фарерских островов в отборе на Чемпионат Европы 2023 года.

Поединок завершился уверенной победой "сине-желтых" - 0:4 .

В первом тайме украинцы дважды поразили ворота соперника. На 28-й минуте открыл счет Артем Бондаренко, а через пять минут его удвоил Владислав Супряга.

После перерыва подопечные Руслана Ротаня отправили еще два гола в сетку вратаря Фарерских островов. Точными ударами отличились Константин Вивчаренко и Георгий Судаков.

Таким образом, молодежная сборная Украины закрепилась на втором месте в своей группе отбора на континентальное первенство. Команда Ротаня (16 очков) уступает три пункта Франции и опережает на пять баллов Сербию.

Следующие матчи молодежной сборной Украины в отборе на Евро-2023:

5 июня: Украина - Северная Македония,

9 июня: Украина - Франция,

12 июня: Армения - Украина,

КТО ВЫХОДИТ В ФИНАЛЬНУЮ ЧАСТЬ ЕВРО-2023

В финальный турнир попадут 9 победителей групп, лучшая вторая команда и 4 победителя плей-офф среди команд, занявших вторые места.

КОГДА И ГДЕ СОСТОИТСЯ ФИНАЛЬНЫЙ ТУРНИР ЕВРО-2023

Финальный турнир Евро-2023 пройдет в июне-июле 2023 года. Его будут принимать Грузия и Румыния, они получили автоматические путевки в качестве хозяев турнира.

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