Молодежная сборная Украины спаслась от поражения в товарищеском матче с Италией (видео)

Подопечные Унаи Мельгосы дважды сумели отыграться по ходу поединка против "Скуадры Адзурры".
Молодежная сборная Украины по футболу (U-21) сыграла вничью с Италией в товарищеском матче, который состоялся в Специи. Встреча завершилась со счетом 2:2.
На 26-й минуте поединка хозяева открыли счет усилиями Джованни Фаббиана. Через две минуты "сине-желтые" отыгрались – точный удар низом в дальний угол нанес Илья Квасница.
Перед перерывом "Скуадра Адзурра" снова вышла вперед – на 45-й минуте отличился Франческо Эспозито.
Однако во втором тайме украинцы сумели вырвать ничью – на 83-й минуте спасительный гол забил Игорь Краснопир, который вышел на замену всего за несколько минут до этого.
Полное видео матча Италия U-21 – Украина U-21
Отметим, что 15 ноября украинская "молодежка" оформила камбэк и вырвала ничью в результативном спарринге с Португалией (3:3).
Эти поединки стали для подопечных Унаи Мельгосы подготовкой к финальному турниру Евро-2025, который в следующем году будет принимать Словакия. Жеребьевка континентального первенства с участием нашей команды состоится 3 декабря.
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