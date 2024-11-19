Молодежная сборная Украины спаслась от поражения в товарищеском матче с Италией (видео)

Подопечные Унаи Мельгосы дважды сумели отыграться по ходу поединка против "Скуадры Адзурры".

Молодежная сборная Украины по футболу (U-21) сыграла вничью с Италией в товарищеском матче, который состоялся в Специи. Встреча завершилась со счетом 2:2 .

На 26-й минуте поединка хозяева открыли счет усилиями Джованни Фаббиана. Через две минуты "сине-желтые" отыгрались – точный удар низом в дальний угол нанес Илья Квасница.

Перед перерывом "Скуадра Адзурра" снова вышла вперед – на 45-й минуте отличился Франческо Эспозито.

Однако во втором тайме украинцы сумели вырвать ничью – на 83-й минуте спасительный гол забил Игорь Краснопир, который вышел на замену всего за несколько минут до этого.

Полное видео матча Италия U-21 – Украина U-21

Отметим, что 15 ноября украинская "молодежка" оформила камбэк и вырвала ничью в результативном спарринге с Португалией (3:3).

Эти поединки стали для подопечных Унаи Мельгосы подготовкой к финальному турниру Евро-2025, который в следующем году будет принимать Словакия. Жеребьевка континентального первенства с участием нашей команды состоится 3 декабря.

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