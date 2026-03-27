Молодежная сборная Украины сыграла вничью с Литвой в отборе к Евро-2027
Команда Унаи Мельгосы потеряла очки в четвертом подряд матче квалификации на континентальное первенство.
Молодежная сборная Украины (U-21) по футболу сыграла вничью с Литвой в матче 5-го тура группового этапа отбора на Евро-2027.
Из-за войны с российскими оккупантами номинально домашний для "сине-желтых" поединок состоялся в словацком городе Кошице и завершился со счетом 1:1.
Первый тайм встречи прошел без забитых голов. Во второй половине противостояния украинцы открыли счет — на 61-й минуте Даниил Кревсун на дальней штанге замкнул прострел с левого фланга.
Однако удержать победу команда Унаи Мельгосы не сумела — на 70-й минуте литовцы отыгрались благодаря голу Фаустаса Степонавичюса.
Полное видео матча Украина U-21 — Литва U-21
Таким образом, Украина U-21 продлила свою серию без побед в отборе Евро до четырех матчей подряд (2 ничьих и 2 поражения).
После этого матча сборная Украины (5 очков) осталась на третьем месте в своей группе отбора на Евро-2027 (U-21). "Сине-желтых" опережают Турция и Хорватия.
На групповом этапе отбора к Евро-2027 украинская "молодежка" выступает в квинтете H вместе со сборными Хорватии, Венгрии, Турции и Литвы.
Следующий матч в отборе на молодежное Евро-2027 сборная Украины сыграет 31 марта на выезде против Венгрии.
Календарь и результаты матчей сборной Украины в отборе на Евро-2027 (U-21)
5 сентября 2025 года. Литва — Украина — 0:4
10 октября 2025 года. Украина — Венгрия — 3:3
14 октября 2025 года. Хорватия — Украина — 1:0
14 ноября 2025 года. Турция — Украина — 1:0
27 марта 2026 года. Украина — Литва — 1:1
31 марта 2026 года. Венгрия — Украина
26 сентября 2026 года. Украина — Турция
2 октября 2026 года. Украина — Хорватия
В финальной части Евро-2027 (U-21) выступят 16 команд: хозяева турнира (Албания и Сербия), а также еще 14 сборных, которые присоединятся к ним по результатам отбора (девять победителей групп, лучшая команда среди обладателей вторых мест и четыре победителя плей-офф, в котором будут играть восемь обладателей вторых мест).
Отметим, что прошлым летом молодежная сборная Украины по футболу (U-21) выступила на Евро-2025, где не сумела пробиться в плей-офф. Подопечные Мельгосы заняли третье место в группе — проиграли Дании (2:3), обыграли Финляндию (2:0) и уступили Нидерландам (0:2).
Ранее сообщалось, что сборная Украины проиграла Швеции и не вышла на ЧМ-2026.