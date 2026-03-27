Молодежная сборная Украины сыграла вничью с Литвой в отборе к Евро-2027

Литва U-21 — Украина U-21.

Молодежная сборная Украины (U-21) по футболу сыграла вничью с Литвой в матче 5-го тура группового этапа отбора на Евро-2027.

Из-за войны с российскими оккупантами номинально домашний для "сине-желтых" поединок состоялся в словацком городе Кошице и завершился со счетом 1:1 .

Первый тайм встречи прошел без забитых голов. Во второй половине противостояния украинцы открыли счет — на 61-й минуте Даниил Кревсун на дальней штанге замкнул прострел с левого фланга.

Однако удержать победу команда Унаи Мельгосы не сумела — на 70-й минуте литовцы отыгрались благодаря голу Фаустаса Степонавичюса.

Таким образом, Украина U-21 продлила свою серию без побед в отборе Евро до четырех матчей подряд (2 ничьих и 2 поражения).

После этого матча сборная Украины (5 очков) осталась на третьем месте в своей группе отбора на Евро-2027 (U-21). "Сине-желтых" опережают Турция и Хорватия.

На групповом этапе отбора к Евро-2027 украинская "молодежка" выступает в квинтете H вместе со сборными Хорватии, Венгрии, Турции и Литвы.

Турнирная таблица группы H отбора на Евро-2027 (U-21) / © flashscore.ua

Следующий матч в отборе на молодежное Евро-2027 сборная Украины сыграет 31 марта на выезде против Венгрии.

Календарь и результаты матчей сборной Украины в отборе на Евро-2027 (U-21)

5 сентября 2025 года. Литва — Украина — 0:4

10 октября 2025 года. Украина — Венгрия — 3:3

14 октября 2025 года. Хорватия — Украина — 1:0

14 ноября 2025 года. Турция — Украина — 1:0

27 марта 2026 года. Украина — Литва — 1:1

31 марта 2026 года. Венгрия — Украина

26 сентября 2026 года. Украина — Турция

2 октября 2026 года. Украина — Хорватия

В финальной части Евро-2027 (U-21) выступят 16 команд: хозяева турнира (Албания и Сербия), а также еще 14 сборных, которые присоединятся к ним по результатам отбора (девять победителей групп, лучшая команда среди обладателей вторых мест и четыре победителя плей-офф, в котором будут играть восемь обладателей вторых мест).

Отметим, что прошлым летом молодежная сборная Украины по футболу (U-21) выступила на Евро-2025, где не сумела пробиться в плей-офф. Подопечные Мельгосы заняли третье место в группе — проиграли Дании (2:3), обыграли Финляндию (2:0) и уступили Нидерландам (0:2).

Ранее сообщалось, что сборная Украины проиграла Швеции и не вышла на ЧМ-2026.