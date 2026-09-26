Молодежная сборная Украины сыграла вничью с Турцией и потеряла шансы выйти на Евро-2027

Молодежная сборная Украины по футболу (U-21) / © УАФ

Реклама

Молодежная сборная Украины (U-21) по футболу сыграла вничью с Турцией в матче 7-го тура группового этапа отбора на Евро-2027. Поединок на стадионе DVTK в венгерском Мишкольце завершился со счетом 2:2 .

Уже на 12-й минуте встречи турки открыли счет — голкипер украинцев Назар Домчак грубо ошибся и выбил мяч прямо в Эмирхана Илькхана, от которого тот залетел в ворота.

Реклама

На 33-й минуте турецкая команда удвоила свое преимущество — ударом головой отличился Али Хабешоглу.

Реклама

В начале второго тайма украинцы сократили отставание — точный удар издали нанес Даниил Кревсун.

На 82-й минуте "сине-желтые" сравняли счет благодаря голу Рамика Гаджиева, но забить еще и вырвать победу нашей сборной не удалось.

Полное видео матча Украина U-21 — Турция U-21

Отметим, что это был первый матч Дмитрия Михайленко во главе молодежной сборной Украины по футболу (U-21). В июле он заменил на этом посту испанца Унаи Мельгосу.

Сыграв вничью с Турцией, украинская "молодежка" досрочно потеряла шансы на выход в финальную часть Евро-2027. Наша сборная уже точно не опередит турков в борьбе за второе место, ведь даже при равенстве очков будет уступать им по очным встречам.

Реклама

Турнирная таблица группы H отбора на Евро-2027 (U-21) / © flashscore.ua

Для украинцев это первый невыход в финальную часть Евро U-21 по футболу за шесть лет. В последний раз наша "молодежка" оставалась вне чемпионата Европы в 2021 году.

В заключительном матче отбора на Евро-2027 молодежная сборная Украины 2 октября сыграет с лидером группы — Хорватией, которая уже оформила выход на континентальное первенство.

Календарь и результаты матчей сборной Украины в отборе на Евро-2027 (U-21)

5 сентября 2025 года. Литва — Украина — 0:4

10 октября 2025 года. Украина — Венгрия — 3:3

Реклама

14 октября 2025 года. Хорватия — Украина — 1:0

14 ноября 2025 года. Турция — Украина — 1:0

27 марта 2026 года. Украина — Литва — 1:1

31 марта 2026 года. Венгрия — Украина — 1:2

26 сентября 2026 года. Украина — Турция — 2:2

2 октября 2026 года. Украина — Хорватия

В финальной части Евро-2027 (U-21) выступят 16 команд: хозяева турнира (Албания и Сербия), а также еще 14 сборных, которые присоединятся к ним по результатам отбора (девять победителей групп, лучшая команда среди обладателей вторых мест и четыре победителя плей-офф, в котором будут играть восемь обладателей вторых мест).

Ранее сообщалось, что сборная Украины одолела Венгрию на старте Лиги наций.

Новости партнеров