Молодежная сборная Украины сыграла вничью со Словенией в товарищеском матче перед Евро-2025 (видео)

Молодежная сборная Украины по футболу (U-21) сыграла вничью со Словенией в рамках подготовки к финальному турниру Евро-2025. Товарищеская встреча в Анталье завершилась со счетом 1:1 .

Уже на 5-й минуте матчи словенцы открыли счет – голом отличился Нейц Градишар.

На 15-й минуте подопечные Унаи Мельгосы отыгрались – Владислав Велетень в центре штрафной площадки замкнул прострел Бориса Крушинского.

После матча команды также решили определить сильнейшего в серии пенальти. Более точными были словенцы – 6:5.

Полное видео матча Украина U-21 – Словения U-21

Следующий спарринг молодежная сборная Украины проведет во вторник, 25 марта, с Польшей.

Финальная стадия молодежного Евро-2025 (U-21) состоится с 11 по 28 июня 2025 года в Словакии.

Украинская "молодежка" на предстоящем чемпионате Европы сыграет в группе D с командами Дании (12 июня), Финляндии (15 июня) и Нидерландов (18 июня).

По две лучшие команды из каждой группы выйдут в четвертьфинал (21-22 июня), далее пройдут полуфиналы (25 июня) и финал в Братиславе (28 июня).

Молодежная сборная Украины (U-21) является действующим полуфиналистом континентального первенства. На Евро-2023 украинцы под руководством Руслана Ротаня остановились в шаге от финала, проиграв в полуфинале Испании.

Благодаря этому достижению наша страна впервые в истории была представлена в футбольном турнире на Олимпийских играх, которые состоялись в 2024 году во Франции.

Ранее сообщалось, что молодежная сборная Украины узнала соперников в отборе на Евро-2027.

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