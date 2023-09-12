Молодежная сборная Украины тяжелой победой стартовала в отборе на Евро-2025

Молодежная сборная Украины (U-21) обыграла сверстников из Северной Ирландии в матче первого тура квалификации Евро-2025. Поединок в словацком Попраде закончился со счетом 1:0 .

Долгое время "сине-желтым" не удавалось сломать оборону соперника, несмотря на существенный перевес во владении мячом. Моментов украинцы также создали больше и во втором тайме все же смогли забить.

На 70-й минуте защитник львовского "Руха" Виталий Роман нанес точный удар из пределов штрафной. В итоге этот гол оказался единственным в игре и победным.

Этот поединок стал вторым для молодежной сборной Украины под руководством испанца Унаи Мельгосы. Ранее наша команда 8 сентября в товарищеской встрече уступила Германии (0:2).

Кроме Украины и Северной Ирландии, в группе F также борются Англия, Сербия, Азербайджан и Люксембург. В следующем матче отбора на континентальное первенство украинская молодежка 12 октября сыграет с Люксембургом.

В финальной части Евро-2025 (U-21) выступят 16 команд: Словакия (хозяйка финального турнира) и еще 15 сборных, которые присоединятся к ней по результатам отбора (девять победителей групп, три лучшие команды среди обладателей вторых мест и три победителя плей-офф, в котором будут играть шесть обладателей вторых мест).

Напомним, на молодежном Евро-2023 сборная Украины дошла до полуфинала, благодаря чему впервые в истории пробилась на Олимпийские игры.

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