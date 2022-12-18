Молодежная сборная Украины уступила Японии в решающем матче чемпионата мира по хоккею

"Сине-желтые" не пробились в дивизион 1А.

Молодежная сборная Украины по хоккею (U-20) уступила национальной команде Японии в последнем туре молодежного чемпионата мира-2022 в дивизионе 1В. Матч завершился со счетом 7:4 .

Первый период завершился ничьей. Следующая 20-минутка стала роковой для команды Александра Бобкина – украинцы пропустили четыре шайбы.

На старте заключительного периода Никита Сидоренко забросил одну шайбу, на которую японцы ответили двумя взятками ворот, доведя счет до 7:2 в ее пользу. В конце Сидоренко записал в свой актив еще две шайбы.

По итогам группового этапа Украина заняла второе место группы дивизиона 1В, уступив японцам только одно очко. Таким образом, "сине-желтые" не смогли пробиться в дивизион 1А на следующий год.

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