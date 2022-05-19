Молодежная сборная Украины уверенно стартовала на отборе к волейбольному Евро-2022

Молодежная сборная Украины уверенно стартовала на отборе к волейбольному Евро-2022

Сборная Украины U-22 успешно начала выступление на отборочном турнире к чемпионату Европы по волейболу среди молодежных команд в турецкой Анкаре.

В стартовом матче "сине-желтые" победили сверстников из Дании – 3:0 .

Первый сет оказался удачным для команды Владимира Романцова – оторвавшись вперед (10:3), украинцы только наращивали преимущество и заставляли своих соперников ошибаться – 25:13.

Во второй партии все снова пошло по сценарию украинской сборной – 25:15.

Третий сет вообще начался с разгромных 5:0. Украинцам оставалось только сохранить комфортное преимущество. Именно это они и сделали – 25:20.

Напомним, что в субботу, 21 мая, сборная Украины встретится со сборной Исландии, начало – в 16:00. Другой матч группы С Турция – Исландия начнется сегодня в 18:30.

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