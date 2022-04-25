Молодежная сборная Украины узнала даты перенесенных матчей отбора на Евро-2023

Стало известно, когда сборная Украины U-21 сыграет перенесенные из-за войны войны с Россией поединки квалификации на Чемпионат Европы 2023 года.

Сначала молодежная сборная Украины должна была 24 марта провести встречу с Арменией, а 29 марта - с Францией. Однако полномасштабное вторжение российских войск вынудило отложить эти матчи.

Как сообщает Украинская ассоциация футбола (УАФ), новые даты поединков уже утверждены УЕФА. Команда Руслана Ротаня 9 июня сыграет с Францией, а 12 июня встретится с Арменией.

Всего в июне украинская "молодежка" проведет четыре поединка. Кроме матчей с Францией и Арменией, "сине-желтые" также встретятся с Фарерскими островами и Северной Македонией.

Ранее стало известно, что подопечные Ротаня проведут тренировочный сбор и домашние матчи отбора на Евро-2023 в Молдове.

Обновленное расписание матчей молодежной сборной Украины в отборе на Евро-2023:

1 июня: Фарерские острова - Украина,

5 июня: Украина - Северная Македония,

9 июня: Украина - Франция,

12 июня: Армения - Украина,

На данный момент молодежная сборная Украины занимает второе место в своей группе отбора на континентальное первенство. Команда Ротаня уступает шесть очков Франции и опережает на два балла Сербию.

КТО ВЫХОДИТ В ФИНАЛЬНУЮ ЧАСТЬ ЕВРО-2023

В финальный турнир попадут 9 победителей групп, лучшая вторая команда и 4 победителя плей-офф среди команд, занявших вторые места.

КОГДА И ГДЕ СОСТОИТСЯ ФИНАЛЬНЫЙ ТУРНИР ЕВРО-2023

Финальный турнир Евро-2023 пройдет в июне-июле 2023 года. Его будут принимать Грузия и Румыния, они получили автоматические путевки в качестве хозяев турнира.

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