Молодежная сборная Украины узнала соперников в финальном раунде Евро-2025: результаты жеребьевки

Континентальное первенство U-21 состоится с 11 по 28 июня 2025 года в Словакии.
Во вторник, 3 декабря, в Братиславе (Словакия) состоялась жеребьевка финального турнира молодежного Евро-2025 (U-21), во время которой своих соперников также узнала сборная Украины.
Подопечные Унаи Мельгосы в соответствии с рейтингом молодежных сборных УЕФА были посеяны из второй корзины.
"Сине-желтые" сыграют на групповом этапе чемпионата Европы с Финляндией, Нидерландами и Данией.
Футбольное Евро-2025 (U-21): результаты жеребьевки
Группа А: Словакия, Испания, Италия, Румыния
Группа В: Чехия, Англия, Германия, Словения
Группа С: Португалия, Франция, Польша, Грузия
Группа D: Финляндия, Нидерланды, Украина, Дания
Финальная стадия молодежного Евро-2025 (U-21) состоится с 11 по 28 июня 2025 года в Словакии.
Молодежная сборная Украины (U-21) является действующим полуфиналистом континентального первенства. На Евро-2023 украинцы под руководством Руслана Ротаня остановились в шаге от финала, проиграв в полуфинале Испании.
Благодаря этому достижению наша страна впервые в истории была представлена в футбольном турнире на Олимпийских играх, которые состоялись в 2024 году во Франции.
Ранее сообщалось, что сборная Украины узнала соперника в плей-офф за выход в элитный дивизион Лиги наций.
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