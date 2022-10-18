Молодежная сборная Украины узнала соперников в финальной части Евро-2023: результаты жеребьевки

Команда Руслана Ротаня была посеяна из четвертой корзины.
Во вторник, 18 октября, в румынском Бухаресте состоялась жеребьевка финального раунда молодежного Чемпионата Европы по футболу 2023 года.
Сборная Украины во время жеребьевки находилась в четвертой корзине и попала в группу B, где соперниками "сине-желтых" будут Испания, Румыния и Хорватия.
Результаты жеребьевки Евро-2023
Группа А: Португалия, Нидерланды, Бельгия, Грузия
Группа В: Испания Хорватия, Румыния, Украина
Группа C: Германия, Англия, Чехия, Израиль
Группа D: Франция, Италия, Швейцария, Норвегия
- На предстоящем континентальном первенстве U-21 сыграют 16 команд, которые разделены на 4 квартета по 4 сборные. Две лучшие команды из каждой группы выйдут в плей-офф.
- Финальный турнир Евро-2023 состоится с 21 июня по 8 июля 2023 года. Его будут принимать Грузия и Румыния, они получили автоматические путевки в качестве хозяев турнира.
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