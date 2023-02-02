Молодежная сборная Украины узнала соперников в отборе на Евро-2025

Квалификация стартует в марте 2023 года.
В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка отборочного турнира Евро-2025 (U-21). Своих оппонентов в квалификации на континентальное первенство получила и молодежная сборная Украины.
"Сине-желтые" попали в группу F, где встретятся с Англией, Сербией, Северной Ирландией, Азербайджаном и Люксембургом.
В финальной части Евро-2025 (U-21) выступят 16 команд: Словакия (хозяин финального турнира) и еще 15 сборных, которые присоединятся к ней по результатам отбора (девять победителей групп, три лучшие команды среди обладателей вторых мест и три победителя плей-офф).
Отбор на молодежное Евро-2025 начнется в марте 2023 года.
Напомним, что подопечные Руслана Ротаня в этом году сыграют в финальной части Евро-2023, которую с 21 июня по 8 июля будут принимать Грузия и Румыния. Ранее молодежная сборная Украины узнала соперников на этом турнире.
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