Молодежная сборная Украины узнала соперников в отборе на Евро-2025

В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка отборочного турнира Евро-2025 (U-21). Своих оппонентов в квалификации на континентальное первенство получила и молодежная сборная Украины.

"Сине-желтые" попали в группу F, где встретятся с Англией, Сербией, Северной Ирландией, Азербайджаном и Люксембургом.

В финальной части Евро-2025 (U-21) выступят 16 команд: Словакия (хозяин финального турнира) и еще 15 сборных, которые присоединятся к ней по результатам отбора (девять победителей групп, три лучшие команды среди обладателей вторых мест и три победителя плей-офф).

Отбор на молодежное Евро-2025 начнется в марте 2023 года.