Молодежная сборная Украины выиграла пятый матч подряд и продолжила гегемонию в отборе на Евро-2025

Молодежная сборная Украины (U-21) обыграла команду Азербайджана в матче 5-го тура группового этапа квалификации на Евро-2025. Поединок в испанской Мурсии завершился победой "сине-желтых" со счетом 1:0 .

Единственный и решающий гол подопечные Унаи Мельгосы забили в первом тайме. Это произошло на 34-й минуте, когда полузащитник киевского "Динамо" Владимир Бражко реализовал пенальти.

В течение матча украинцы тотально превосходили соперника во владении мячом и создали гораздо больше опасных моментов, однако в итоге удовлетворились минимальным триумфом.

Для украинской "молодежки" это пятая победа подряд в текущем отборе на континентальное первенство. Выиграв все свои матчи, подопечные Мельгосы с 15 очками уверенно возглавляют группу F. Далее в турнирной таблице расположились Англия, Сербия (по 9 очков), Люксембург, Северная Ирландия и Азербайджан (по 3 балла).

Ранее "сине-желтые" одолели команду Северной Ирландии (1:0), разгромили Люксембург (3:0), драматично вырвали победу над действующим чемпионом Европы U-21 Англией (3:2) и уничтожили Люксембург (4:0).

В следующем матче отбора на молодежный чемпионат Европы-2025 "сине-желтые" 26 марта 2024 года на выезде встретятся с Азербайджаном.

Напомним, в финальной части Евро-2025 (U-21) выступят 16 команд: Словакия (хозяйка финального турнира) и еще 15 сборных, которые присоединятся к ней по результатам отбора (девять победителей групп, три лучшие команды среди обладателей вторых мест и три победителя плей-офф, в котором будут играть шесть обладателей вторых мест).

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