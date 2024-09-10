Молодежная сборная Украины выиграла восьмой матч подряд и досрочно вышла на Евро-2025 (видео)

Молодежная сборная Украины (U-21) досрочно обеспечила себе участие в финальном турнире Евро-2025. Это произошло после выездной победы "сине-желтых" над Северной Ирландией ( 1:2 ) в матче 8-го тура группового этапа квалификации.

В первом тайме подопечные Унаи Мельгосы создали себе гандикап в два мяча. Оба гола в активе футболистов киевского "Динамо" – на 10-й минуте счет открыл Назар Волошин, а на 30-й минуте Максим Брагару удвоил преимущество гостей.

Под занавес второго тайма хозяева сократили отставание в счете – Чарли Аллен реализовал пенальти, назначенный за фол Арсения Батагова, который также получил прямую красную карточку.

Однако численным преимуществом североирландцы воспользоваться не успели. Украинцы в меньшинстве удержали победу, которая стала для нашей команды восьмой подряд в текущем отборе на континентальное первенство.

Полное видео матча Северная Ирландия U-21 – Украина U-21

Следовательно, украинская "молодежка" с 24 очками досрочно вышла на Евро-2025. За два тура до конца команда Мельгосы лидирует в своей группе и даже если пропустит вперед отстающую на пять баллов Англию, то получит прямую путевку на чемпионат Европы как одна из трех лучших команд, занявших вторые места.

Заключительные матчи отбора на молодежное Евро украинцы сыграют против Англии и Сербии 11 и 15 октября соответственно.

Напомним, в финальной части Евро-2025 (U-21) выступят 16 команд: Словакия (хозяйка финального турнира) и еще 15 сборных, которые присоединятся к ней по результатам отбора (девять победителей групп, три лучшие команды среди обладателей вторых мест и три победителя плей-офф, в котором будут играть шесть обладателей вторых мест).

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