Молодежная сборная Украины вырвала победу над Испанией в спарринге перед Евро-2025 (видео)

Испания U-21 – Украина U-21 / © УАФ

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Молодежная сборная Украины по футболу (U-21) победила Испанию в последнем спарринге перед финальным турниром Евро-2025. Встреча в Алькорконе завершилась со счетом 0:1 в пользу "сине-желтых".

Единственный и победный гол украинцы забили на 90+2-й минуте. Автором результативного удара стал Илья Квасница .

Полное видео матча Испания U-21 – Украина U-21

Финальная стадия молодежного Евро-2025 (U-21) состоится с 11 по 28 июня 2025 года в Словакии.

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Украинская "молодежка" на предстоящем чемпионате Европы сыграет в группе D с командами Дании (12 июня), Финляндии (15 июня) и Нидерландов (18 июня).

По две лучшие команды из каждой группы выйдут в четвертьфинал (21-22 июня), далее пройдут полуфиналы (25 июня) и финал в Братиславе (28 июня).

Молодежная сборная Украины (U-21) является действующим полуфиналистом континентального первенства. На Евро-2023 украинцы под руководством Руслана Ротаня остановились в шаге от финала, проиграв в полуфинале Испании.

Благодаря этому достижению наша страна впервые в истории была представлена в футбольном турнире на Олимпийских играх, которые состоялись в 2024 году во Франции.

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Ранее сообщалось, что главный тренер молодежной сборной Украины (U-21) Унаи Мельгоса объявил заявку команды на Евро-2025.