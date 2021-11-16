Молодежная сборная Украины вырвала победу над сербами в напряженном матче отбора на Евро-2023

Молодежная сборная Украины вырвала победу над сербами в напряженном матче отбора на Евро-2023

Подопечные Руслана Ротаня не забили пенальти, но это не повлияло на исход встречи.

Молодежная сборная Украины обыграла команду Сербии в 6-м туре группового этапа отбора на Чемпионат Европы-2023. Поединок на "Арене Львов" закончился победой хозяев - 2:1 .

"Сине-желтые" открыли счет на 9-й минуте: Дмитрий Крыськив отличился после передачи Михаила Мудрика.

Перед перерывом подопечные Руслана Ротаня могли удвоить свое преимущество, но Артем Бондаренко не реализовал пенальти. В итоге это чуть не стоило украинской сборной победы - на 78-й минуте Стефан Митрович восстановил паритет в противостоянии.

Однако последнее слово в этом матче все же было за украинцами. Гол таланта донецкого "Шахтера" Георгия Судакова на 81-й минуте принес нашей "молодежке" победу.

После шести сыгранных матчей Украина с 13 очками занимает второе место в группе H. "Сине-желтые" уступают французам, имеющим поединок в запасе, по дополнительным показателям.

В следующем матче отбора на Евро-2023, Украина 24 марта в гостях сыграет с аутсайдером группы Арменией.

КТО ВЫХОДИТ В ФИНАЛЬНУЮ ЧАСТЬ

В финальный турнир попадут 9 победителей групп, лучшая вторая команда и 4 победителя плей-офф среди команд, занявших вторые места.

КОГДА И ГДЕ ФИНАЛЬНЫЙ ТУРНИР

Финальный турнир Евро-2023 пройдет в июне-июле 2023 года. Его будут принимать Грузия и Румыния, они получили автоматические путевки в качестве хозяев турнира.

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