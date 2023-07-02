Молодежное Евро-2023 по футболу: кто уже вышел в полуфинал

Сборной Украины на пути в 1/2 финала нужно одолеть Францию.

1 – 2 июля проходят матчи 1/4 финала молодежного Евро-2023 – чемпионата Европы по футболу среди игроков до 21 года. По их итогам определятся полуфиналисты турнира.

Места в 1/2 финала континентального первенства уже забронировали себе сборные Израиля и Испании.

Израильтяне в четвертьфинале после нулевой ничьей в основное и дополнительное время в серии пенальти победили одного из хозяев турнира – команду Грузии.

Испания в поединке 1/4 финала по итогам экстра-таймов обыграла Швейцарию со счетом 2:1.

Еще два полуфиналиста чемпионата Европы станут известны сегодня. В 19:00 по киевскому времени Англия сыграет с Португалией. Победитель этой пары в 1/2 финала встретится с Израилем.

А в заключительном четвертьфинале в 22:00 по киевскому времени сборная Украины сразится с французами. На нашем сайте доступна онлайн-трансляция матча Франция – Украина.

В полуфинале победитель матча Франция – Украина встретится с Испанией. Следует отметить, что наша команда уже играла с испанцами в последнем туре группового раунда Евро-2023. Тогда украинская сборная на последних минутах упустила победу над Испанией (2:2).

Три лучшие команды Евро-2023 (кроме Франции и Англии) получат путевки на Олимпийские игры 2024 года.

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