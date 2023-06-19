Молодежное Евро-2023 по футболу: расписание и результаты всех матчей

Континентальное первенство с участием молодежной сборной Украины состоится с 21 июня по 8 июля.
С 21 июня по 8 июля в Грузии и Румынии пройдет молодежное Евро-2023 – чемпионат Европы по футболу среди игроков в возрасте до 21 года.
На континентальном первенстве U-21 сыграют 16 национальных команд, разделенных на 4 группы. В плей-офф выйдут по две лучшие сборные из каждого квартета.
Поединки турнира примут четыре стадиона в Румынии (два – в Клуж-Напоке и два – в Бухаресте) и четыре в Грузии (в Батуми, Кутаисе и два – в Тбилиси). Матч-открытие состоится в Румынии, а финал – в Грузии.
Согласно результатам жеребьевки, сборная Украины попала в группу B, где соперниками "сине-желтых" будут Испания, Румыния и Хорватия. Все матчи с участием украинцев пройдут в Бухаресте.
Три лучшие команды Евро-2023 (кроме Франции и Англии) получат путевки на Олимпийские игры 2024 года.
|ЕВРО-2023 (U-21)
|ТУРНИРНЫЕ ТАБЛИЦЫ
|ТУР 1
|Среда, 21 июня
|19:00
|Группа B
|УКРАИНА
|ХОРВАТИЯ
|_:_
|19:00
|Группа A
|ГРУЗИЯ
|ПОРТУГАЛИЯ
|_:_
|19:00
|Группа A
|БЕЛЬГИЯ
|НИДЕРЛАНДЫ
|_:_
|21:45
|Группа B
|РУМЫНИЯ
|ИСПАНИЯ
|_:_
|Четверг, 22 июня
|19:00
|Группа C
|ЧЕХИЯ
|АНГЛИЯ
|_:_
|19:00
|Группа C
|ГЕРМАНИЯ
|ИЗРАИЛЬ
|_:_
|19:00
|Группа D
|НОРВЕГИЯ
|ШВЕЙЦАРИЯ
|_:_
|21:45
|Группа D
|ФРАНЦИЯ
|ИТАЛИЯ
|_:_
|ТУР 2
|Суббота, 24 июня
|19:00
|Группа A
|ГРУЗИЯ
|БЕЛЬГИЯ
|_:_
|19:00
|Группа A
|ПОРТУГАЛИЯ
|НИДЕРЛАНДЫ
|_:_
|19:00
|Группа B
|РУМЫНИЯ
|УКРАИНА
|_:_
|21:45
|Группа B
|ИСПАНИЯ
|ХОРВАТИЯ
|_:_
|Воскресенье, 25 июня
|19:00
|Группа C
|ЧЕХИЯ
|ГЕРМАНИЯ
|_:_
|19:00
|Группа C
|АНГЛИЯ
|ИЗРАИЛЬ
|_:_
|19:00
|Группа D
|ШВЕЙЦАРИЯ
|ИТАЛИЯ
|_:_
|21:45
|Группа D
|НОРВЕГИЯ
|ФРАНЦИЯ
|_:_
|ТУР 3
|Вторник, 27 июня
|19:00
|Группа A
|НИДЕРЛАНДЫ
|ГРУЗИЯ
|_:_
|19:00
|Группа A
|ПОРТУГАЛИЯ
|БЕЛЬГИЯ
|_:_
|21:45
|Группа B
|ХОРВАТИЯ
|РУМЫНИЯ
|_:_
|21:45
|Группа B
|ИСПАНИЯ
|УКРАИНА
|_:_
|Среда, 28 июня
|19:00
|Группа C
|ИЗРАИЛЬ
|ЧЕХИЯ
|_:_
|19:00
|Группа C
|АНГЛИЯ
|ГЕРМАНИЯ
|_:_
|21:45
|Группа D
|ИТАЛИЯ
|НОРВЕГИЯ
|_:_
|21:45
|Группа D
|ШВЕЙЦАРИЯ
|ФРАНЦИЯ
|_:_
|ЧЕТВЕРТЬФИНАЛЫ
|Суббота, 1 июля
|1
|19:00
|А1
|С2
|2
|22:00
|В1
|D2
|Воскресенье, 2 июля
|3
|19:00
|С1
|А2
|4
|22:00
|D1
|В2
|ПОЛУФИНАЛЫ
|Среда, 5 июля
|1
|19:00
|Победитель четвертьфинала 1
|Победитель четвертьфинала 3
|2
|22:00
|Победитель четвертьфинала 2
|Победитель четвертьфинала 4
|ФИНАЛ
|Суббота, 8 июля
|19:00
|Победитель полуфинала 1
|Победитель полуфинала 2
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