Молодежное Евро-2023 по футболу: расписание и результаты всех матчей

Континентальное первенство с участием молодежной сборной Украины состоится с 21 июня по 8 июля.

С 21 июня по 8 июля в Грузии и Румынии пройдет молодежное Евро-2023 – чемпионат Европы по футболу среди игроков в возрасте до 21 года.

На континентальном первенстве U-21 сыграют 16 национальных команд, разделенных на 4 группы. В плей-офф выйдут по две лучшие сборные из каждого квартета.

Поединки турнира примут четыре стадиона в Румынии (два – в Клуж-Напоке и два – в Бухаресте) и четыре в Грузии (в Батуми, Кутаисе и два – в Тбилиси). Матч-открытие состоится в Румынии, а финал – в Грузии.

Согласно результатам жеребьевки, сборная Украины попала в группу B, где соперниками "сине-желтых" будут Испания, Румыния и Хорватия. Все матчи с участием украинцев пройдут в Бухаресте.

Три лучшие команды Евро-2023 (кроме Франции и Англии) получат путевки на Олимпийские игры 2024 года.

ЕВРО-2023 (U-21) ТУРНИРНЫЕ ТАБЛИЦЫ ТУР 1 Среда, 21 июня 19:00 Группа B УКРАИНА ХОРВАТИЯ _:_ 19:00 Группа A ГРУЗИЯ ПОРТУГАЛИЯ _:_ 19:00 Группа A БЕЛЬГИЯ НИДЕРЛАНДЫ _:_ 21:45 Группа B РУМЫНИЯ ИСПАНИЯ _:_ Четверг, 22 июня 19:00 Группа C ЧЕХИЯ АНГЛИЯ _:_ 19:00 Группа C ГЕРМАНИЯ ИЗРАИЛЬ _:_ 19:00 Группа D НОРВЕГИЯ ШВЕЙЦАРИЯ _:_ 21:45 Группа D ФРАНЦИЯ ИТАЛИЯ _:_ ТУР 2 Суббота, 24 июня 19:00 Группа A ГРУЗИЯ БЕЛЬГИЯ _:_ 19:00 Группа A ПОРТУГАЛИЯ НИДЕРЛАНДЫ _:_ 19:00 Группа B РУМЫНИЯ УКРАИНА _:_ 21:45 Группа B ИСПАНИЯ ХОРВАТИЯ _:_ Воскресенье, 25 июня 19:00 Группа C ЧЕХИЯ ГЕРМАНИЯ _:_ 19:00 Группа C АНГЛИЯ ИЗРАИЛЬ _:_ 19:00 Группа D ШВЕЙЦАРИЯ ИТАЛИЯ _:_ 21:45 Группа D НОРВЕГИЯ ФРАНЦИЯ _:_ ТУР 3 Вторник, 27 июня 19:00 Группа A НИДЕРЛАНДЫ ГРУЗИЯ _:_ 19:00 Группа A ПОРТУГАЛИЯ БЕЛЬГИЯ _:_ 21:45 Группа B ХОРВАТИЯ РУМЫНИЯ _:_ 21:45 Группа B ИСПАНИЯ УКРАИНА _:_ Среда, 28 июня 19:00 Группа C ИЗРАИЛЬ ЧЕХИЯ _:_ 19:00 Группа C АНГЛИЯ ГЕРМАНИЯ _:_ 21:45 Группа D ИТАЛИЯ НОРВЕГИЯ _:_ 21:45 Группа D ШВЕЙЦАРИЯ ФРАНЦИЯ _:_ ЧЕТВЕРТЬФИНАЛЫ Суббота, 1 июля 1 19:00 А1 С2 2 22:00 В1 D2 Воскресенье, 2 июля 3 19:00 С1 А2 4 22:00 D1 В2 ПОЛУФИНАЛЫ Среда, 5 июля 1 19:00 Победитель четвертьфинала 1 Победитель четвертьфинала 3 2 22:00 Победитель четвертьфинала 2 Победитель четвертьфинала 4 ФИНАЛ Суббота, 8 июля 19:00 Победитель полуфинала 1 Победитель полуфинала 2

Читайте также:

С Мудриком, но без Забарного: сборная Украины назвала состав на молодежное Евро-2023

Украинская "молодежка" объявила состав на тренировочный сбор перед Евро-2023

Помог хет-трик таланта "Шахтера": молодежная сборная Украины разгромной победой пробилась на Евро-2023