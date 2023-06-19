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Молодежное Евро-2023 по футболу: расписание и результаты всех матчей

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
Дата публикации
Просмотры
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Время на прочтение
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Молодежное Евро-2023 по футболу: расписание и результаты всех матчей

Евро-2023 (U-21) / Фото: uefa.com

Континентальное первенство с участием молодежной сборной Украины состоится с 21 июня по 8 июля.

С 21 июня по 8 июля в Грузии и Румынии пройдет молодежное Евро-2023 – чемпионат Европы по футболу среди игроков в возрасте до 21 года.

На континентальном первенстве U-21 сыграют 16 национальных команд, разделенных на 4 группы. В плей-офф выйдут по две лучшие сборные из каждого квартета.

Поединки турнира примут четыре стадиона в Румынии (два – в Клуж-Напоке и два – в Бухаресте) и четыре в Грузии (в Батуми, Кутаисе и два – в Тбилиси). Матч-открытие состоится в Румынии, а финал – в Грузии.

Согласно результатам жеребьевки, сборная Украины попала в группу B, где соперниками "сине-желтых" будут Испания, Румыния и Хорватия. Все матчи с участием украинцев пройдут в Бухаресте.

Три лучшие команды Евро-2023 (кроме Франции и Англии) получат путевки на Олимпийские игры 2024 года.

ЕВРО-2023 (U-21)
ТУРНИРНЫЕ ТАБЛИЦЫ
ТУР 1
Среда, 21 июня
19:00 Группа B УКРАИНА   ХОРВАТИЯ _:_
19:00 Группа A ГРУЗИЯ   ПОРТУГАЛИЯ _:_
19:00 Группа A БЕЛЬГИЯ   НИДЕРЛАНДЫ _:_
21:45 Группа B РУМЫНИЯ   ИСПАНИЯ _:_
Четверг, 22 июня
19:00 Группа C ЧЕХИЯ   АНГЛИЯ _:_
19:00 Группа C ГЕРМАНИЯ   ИЗРАИЛЬ _:_
19:00 Группа D НОРВЕГИЯ   ШВЕЙЦАРИЯ _:_
21:45 Группа D ФРАНЦИЯ   ИТАЛИЯ _:_
ТУР 2
Суббота, 24 июня
19:00 Группа A ГРУЗИЯ   БЕЛЬГИЯ _:_
19:00 Группа A ПОРТУГАЛИЯ   НИДЕРЛАНДЫ _:_
19:00 Группа B РУМЫНИЯ   УКРАИНА _:_
21:45 Группа B ИСПАНИЯ   ХОРВАТИЯ _:_
Воскресенье, 25 июня
19:00 Группа C ЧЕХИЯ   ГЕРМАНИЯ _:_
19:00 Группа C АНГЛИЯ   ИЗРАИЛЬ _:_
19:00 Группа D ШВЕЙЦАРИЯ   ИТАЛИЯ _:_
21:45 Группа D НОРВЕГИЯ   ФРАНЦИЯ _:_
ТУР 3
Вторник, 27 июня
19:00 Группа A НИДЕРЛАНДЫ   ГРУЗИЯ _:_
19:00 Группа A ПОРТУГАЛИЯ   БЕЛЬГИЯ _:_
21:45 Группа B ХОРВАТИЯ   РУМЫНИЯ _:_
21:45 Группа B ИСПАНИЯ   УКРАИНА _:_
Среда, 28 июня
19:00 Группа C ИЗРАИЛЬ   ЧЕХИЯ _:_
19:00 Группа C АНГЛИЯ   ГЕРМАНИЯ _:_
21:45 Группа D ИТАЛИЯ   НОРВЕГИЯ _:_
21:45 Группа D ШВЕЙЦАРИЯ   ФРАНЦИЯ _:_
ЧЕТВЕРТЬФИНАЛЫ
Суббота, 1 июля
1 19:00 А1   С2  
2 22:00 В1   D2  
Воскресенье, 2 июля
3 19:00 С1   А2  
4 22:00 D1   В2  
ПОЛУФИНАЛЫ
Среда, 5 июля
1 19:00 Победитель четвертьфинала 1   Победитель четвертьфинала 3  
2 22:00 Победитель четвертьфинала 2   Победитель четвертьфинала 4  
ФИНАЛ
Суббота, 8 июля
  19:00 Победитель полуфинала 1   Победитель полуфинала 2  

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Дата публикации
Просмотры
371
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