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Молодежное Евро-2025 (U-21) по футболу: кто уже вышел в плей-офф
Сборная Украины продолжает бороться за путевку в четвертьфинал молодежного континентального первенства.
С 11 по 18 июня в Словакии продолжается групповой этап финального турнира молодежного Евро-2025 (U-21) по футболу.
Участие в нем принимают 16 национальных команд, в том числе и украинская. По две лучшие сборные из каждого квартета выйдут в четвертьфинал.
Перед заключительным туром "сине-желтые" продолжают претендовать на плей-офф. Для выхода в четвертьфинал подопечным Унаи Мельгосы нужно 18 июня не проиграть Нидерландам.
Вашему вниманию список сборных, которые уже оформили выход в плей-офф молодежного континентального первенства.
Испания
Италия
Германия
Дания
На нашем сайте можно просмотреть полное расписание и результаты всех поединков Евро-2025 (U-21) по футболу.
Также вашему вниманию все группы и турнирные таблицы Евро-2025 (U-21) по футболу, которые будут обновляться после сыгранных матчей.