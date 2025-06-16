Молодежное Евро-2025 (U-21) по футболу: кто уже вышел в плей-офф

Молодежная сборная Германии по футболу (U-21) / Thomas Böcker/DFB

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С 11 по 18 июня в Словакии продолжается групповой этап финального турнира молодежного Евро-2025 (U-21) по футболу.

Участие в нем принимают 16 национальных команд, в том числе и украинская. По две лучшие сборные из каждого квартета выйдут в четвертьфинал.

Перед заключительным туром "сине-желтые" продолжают претендовать на плей-офф. Для выхода в четвертьфинал подопечным Унаи Мельгосы нужно 18 июня не проиграть Нидерландам.

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Вашему вниманию список сборных, которые уже оформили выход в плей-офф молодежного континентального первенства.

Испания

Италия

Германия

Дания

На нашем сайте можно просмотреть полное расписание и результаты всех поединков Евро-2025 (U-21) по футболу.

Также вашему вниманию все группы и турнирные таблицы Евро-2025 (U-21) по футболу, которые будут обновляться после сыгранных матчей.