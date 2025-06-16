ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Проспорт
Количество просмотров
224
Время на прочтение
1 мин

Молодежное Евро-2025 (U-21) по футболу: кто уже вышел в плей-офф

Сборная Украины продолжает бороться за путевку в четвертьфинал молодежного континентального первенства.

Автор публикации
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Молодежная сборная Германии по футболу (U-21)

Молодежная сборная Германии по футболу (U-21) / Thomas Böcker/DFB

С 11 по 18 июня в Словакии продолжается групповой этап финального турнира молодежного Евро-2025 (U-21) по футболу.

Участие в нем принимают 16 национальных команд, в том числе и украинская. По две лучшие сборные из каждого квартета выйдут в четвертьфинал.

Перед заключительным туром "сине-желтые" продолжают претендовать на плей-офф. Для выхода в четвертьфинал подопечным Унаи Мельгосы нужно 18 июня не проиграть Нидерландам.

Вашему вниманию список сборных, которые уже оформили выход в плей-офф молодежного континентального первенства.

  • Испания

  • Италия

  • Германия

  • Дания

На нашем сайте можно просмотреть полное расписание и результаты всех поединков Евро-2025 (U-21) по футболу.

Также вашему вниманию все группы и турнирные таблицы Евро-2025 (U-21) по футболу, которые будут обновляться после сыгранных матчей.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie