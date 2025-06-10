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Молодежное Евро-2025 (U-21) по футболу: расписание и результаты всех матчей
Полный календарь и результаты всех поединков финальной части чемпионата Европы по футболу среди молодежных команд до 21 года.
С 11 по 28 июня в Словакии состоится финальная стадия молодежного Евро-2025 (U-21) по футболу.
На континентальном первенстве сыграют 16 сборных, среди которых и команда Украины. Матчи будут проходить в восьми городах (Братислава, Трнава, Дунайская Стреда, Кошице, Жилина, Тренчин, Нитра, Пряшев).
По итогам жеребьевки финального турнира "сине-желтые" попали в группу D, где встретятся с Данией, Финляндией и Нидерландами.
По две лучшие сборные из каждого квартета выйдут в четвертьфинал, далее состоятся полуфиналы и финал в Братиславе.
Вашему вниманию полное расписание и результаты всех матчей турнира.
Также на нашем сайте можно просмотреть все группы и турнирные таблицы Евро-2025 (U-21) по футболу, которые будут обновляться после сыгранных матчей.
Евро-2025 (U-21) по футболу: расписание и результаты матчей
Первый тур
Среда, 11 июня
Группа А. 19.00. Словакия – Испания
Группа А. 22:00. Италия – Румыния
Группа С. 22:00. Польша – Грузия
Группа С. 22:00. Португалия – Франция
Четверг, 12 июня
Группа D. 19:00. Украина – Дания
Группа В. 22:00. Германия – Словения
Группа D. 22:00. Финляндия – Нидерланды.
Группа В. 22:00. Чехия – Англия
Второй тур
Суббота, 14 июня
Группа А. 19:00. Испания – Румыния
Группа С. 22:00. Португалия – Польша
Группа А. 22:00. Словакия – Италия
Группа С. 22:00. Франция – Грузия
Воскресенье, 15 июня
Группа В. 19:00. Англия – Словения
Группа D. 19:00. Финляндия – Украина
Группа D. 22:00. Нидерланды – Дания
Группа В. 22:00. Чехия – Германия
Третий тур
Вторник, 17 июня
Группа С. 19.00. Грузия – Португалия
Группа С. 19:00. Франция – Польша
Группа А. 22:00. Испания – Италия
Группа А. 22:00. Румыния – Словакия
Среда, 18 июня
Группа D. 19:00. Дания – Финляндия
Группа D. 19:00. Нидерланды – Украина
Группа В. 22:00 Англия – Германия
Группа В. 22:00. Словения – Чехия
1/4 финала
Суббота, 21 июня
Четвертьфинал 1. 19:00. Победитель группы С – Второе место группы D
Четвертьфинал 2. 22:00. Победитель группы А – Второе место группы В
Воскресенье, 22 июня
Четвертьфинал 3. 19:00 или 22:00. Победитель группы В – Второе место группы А
Четвертьфинал 4. 19:00 или 22:00. Победитель группы D – Второе место группы С
1/2 финала
Среда, 25 июня
Полуфинал 1. 19:00 или 22:00. Победитель четвертьфинала 2 – Победитель четвертьфинала 1
Полуфинал 2. 19:00 или 22:00. Победитель четвертьфинала 3 – Победитель четвертьфинала 4
Финал
Суббота, 28 июня
22:00. Победитель полуфинала 1 – Победитель полуфинала 2
Молодежная сборная Украины (U-21) является действующим полуфиналистом континентального первенства. На Евро-2023 украинцы под руководством Руслана Ротаня остановились в шаге от финала, проиграв в полуфинале Испании.
Благодаря этому достижению наша страна впервые в истории была представлена в футбольном турнире на Олимпийских играх, которые состоялись в 2024 году во Франции.