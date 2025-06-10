Молодежное Евро-2025 (U-21) по футболу: расписание и результаты всех матчей

Молодежная сборная Украины по футболу (U-21) / © УАФ

Реклама

С 11 по 28 июня в Словакии состоится финальная стадия молодежного Евро-2025 (U-21) по футболу.

На континентальном первенстве сыграют 16 сборных, среди которых и команда Украины. Матчи будут проходить в восьми городах (Братислава, Трнава, Дунайская Стреда, Кошице, Жилина, Тренчин, Нитра, Пряшев).

По итогам жеребьевки финального турнира "сине-желтые" попали в группу D, где встретятся с Данией, Финляндией и Нидерландами.

Реклама

По две лучшие сборные из каждого квартета выйдут в четвертьфинал, далее состоятся полуфиналы и финал в Братиславе.

Вашему вниманию полное расписание и результаты всех матчей турнира.

Также на нашем сайте можно просмотреть все группы и турнирные таблицы Евро-2025 (U-21) по футболу, которые будут обновляться после сыгранных матчей.

Евро-2025 (U-21) по футболу: расписание и результаты матчей

Первый тур

Среда, 11 июня

Реклама

Группа А. 19.00. Словакия – Испания

Группа А. 22:00. Италия – Румыния

Группа С. 22:00. Польша – Грузия

Группа С. 22:00. Португалия – Франция

Реклама

Четверг, 12 июня

Группа D. 19:00. Украина – Дания

Группа В. 22:00. Германия – Словения

Группа D. 22:00. Финляндия – Нидерланды.

Реклама

Группа В. 22:00. Чехия – Англия

Второй тур

Суббота, 14 июня

Группа А. 19:00. Испания – Румыния

Группа С. 22:00. Португалия – Польша

Реклама

Группа А. 22:00. Словакия – Италия

Группа С. 22:00. Франция – Грузия

Воскресенье, 15 июня

Группа В. 19:00. Англия – Словения

Реклама

Группа D. 19:00. Финляндия – Украина

Группа D. 22:00. Нидерланды – Дания

Группа В. 22:00. Чехия – Германия

Третий тур

Вторник, 17 июня

Реклама

Группа С. 19.00. Грузия – Португалия

Группа С. 19:00. Франция – Польша

Группа А. 22:00. Испания – Италия

Группа А. 22:00. Румыния – Словакия

Реклама

Среда, 18 июня

Группа D. 19:00. Дания – Финляндия

Группа D. 19:00. Нидерланды – Украина

Группа В. 22:00 Англия – Германия

Реклама

Группа В. 22:00. Словения – Чехия

1/4 финала

Суббота, 21 июня

Четвертьфинал 1. 19:00. Победитель группы С – Второе место группы D

Четвертьфинал 2. 22:00. Победитель группы А – Второе место группы В

Реклама

Воскресенье, 22 июня

Четвертьфинал 3. 19:00 или 22:00. Победитель группы В – Второе место группы А

Четвертьфинал 4. 19:00 или 22:00. Победитель группы D – Второе место группы С

1/2 финала

Среда, 25 июня

Реклама

Полуфинал 1. 19:00 или 22:00. Победитель четвертьфинала 2 – Победитель четвертьфинала 1

Полуфинал 2. 19:00 или 22:00. Победитель четвертьфинала 3 – Победитель четвертьфинала 4

Финал

Суббота, 28 июня

22:00. Победитель полуфинала 1 – Победитель полуфинала 2

Реклама

Молодежная сборная Украины (U-21) является действующим полуфиналистом континентального первенства. На Евро-2023 украинцы под руководством Руслана Ротаня остановились в шаге от финала, проиграв в полуфинале Испании.

Благодаря этому достижению наша страна впервые в истории была представлена в футбольном турнире на Олимпийских играх, которые состоялись в 2024 году во Франции.