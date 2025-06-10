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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Проспорт
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Молодежное Евро-2025 (U-21) по футболу: все группы и турнирные таблицы

Турнирное положение сборных в квартетах на молодежном чемпионате Европы (U-21) по футболу.

Автор публикации
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Молодежная сборная Украины по футболу (U-21)

Молодежная сборная Украины по футболу (U-21) / © УАФ

С 11 по 28 июня в Словакии состоится финальный турнир молодежного Евро-2025 (U-21) по футболу.

В нем примут участие 16 сборных, в том числе и команда Украины.

Подопечные Унаи Мельгосы по итогам жеребьевки попали в группу D, где посоревнуются с Данией, Финляндией и Нидерландами.

По две лучшие сборные из каждого квартета выйдут в четвертьфинал, далее состоятся полуфиналы и финал в Братиславе.

Смотрите состав всех групп Евро-2025 (U-21) по футболу и турнирное положение сборных, которое будут обновляться после сыгранных матчей.

На нашем сайте также можно просмотреть полное расписание и результаты всех поединков турнира.

Футбольное Евро-2025 (U-21): все группы и турнирные таблицы

Группа А: Словакия, Испания, Италия, Румыния

Группа В: Чехия, Англия, Германия, Словения

Группа С: Португалия, Франция, Польша, Грузия

Группа D: Финляндия, Нидерланды, Украина, Дания

Отметим, что молодежная сборная Украины (U-21) является действующим полуфиналистом континентального первенства. На Евро-2023 украинцы под руководством Руслана Ротаня остановились в шаге от финала, проиграв в полуфинале Испании.

Благодаря этому достижению наша страна впервые в истории была представлена в футбольном турнире на Олимпийских играх, которые состоялись в 2024 году во Франции.

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