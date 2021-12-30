Молодежный чемпионат мира по хоккею прекратили досрочно из-за вспышки коронавируса

Молодежный чемпионат мира по хоккею прекратили досрочно из-за вспышки коронавируса

Международная федерация хоккея приняла решение об отмене турнира.

Молодежный чемпионат мира по хоккею-2022, стартовавший 26 декабря в Канаде, завершили досрочно из-за вспышки коронавируса.

Такое решение приняла Международная федерация хоккея (IIHF).

Об отмене турнира было объявлено после того, как три матча не смогли состояться: Швейцария - США, Финляндия - Чехия и Россия - Словакия. Как следствие, сборным США, Чехии и России присудили технические поражения из-за положительных тестов на COVID-19 в этих командах.

Президент IIHF Люк Тардиф уже заявил, что федерация планирует заново провести отмененный турнир летом 2022 года.

Напомним, прошлый Молодежный чемпионат мира по хоккею выиграла сборная США - в финале американцы победили Канаду со счетом 2:0.

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