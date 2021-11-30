Молодой украинский гребец-чемпион умер от осложнений коронавируса

Последние две недели он провел в одесской больнице.

В Одессе на 25-м году жизни скончался гребец из Южного Борислава Бизу. Причиной смерти украинского спортсмена стали осложнения от коронавирусной инфекции.

Об этом сообщила в Федерации каноэ Украины.

Отмечается, что 13 ноября у гребца обнаружили COVID-19, а уже в больнице у него возник сепсис. В течение последних двух недель врачи Одесской областной больницы боролись за его жизнь, однако спасти Борислава не удалось.

На чемпионатах Европы и мира среди молодежи и юниоров Бизу завоевал 10 медалей (3 золотых, одну серебряную и 6 бронзовых), обогнав в этих возрастных категориях даже своего титулованного земляка Юрия Чебана.

После того, как осенью 2016 года у него диагностировали системную красную волчанку, он прекратил выступления на высоком международном уровне. С тех пор Борислав периодически выступал на чемпионатах Украины и стал работать тренером - сначала в ФСК "Химик", с 2019-го - в южненской ДЮСШ.

Прощание с Бориславом Бизу состоится в среду, 1 декабря в 11:00, в Южном, ул. Шевченко, 4.