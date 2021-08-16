Монако - Шахтер: где смотреть и ставки букмекеров на матч Лиги чемпионов

Монако - Шахтер: где смотреть и ставки букмекеров на матч Лиги чемпионов

"Горняки" будут бороться за попадание в групповой этап главного европейского клубного турнира.

Во вторник, 17 августа, донецкий "Шахтер" сыграет первый матч раунда плей-офф Лиги чемпионов против "Монако".

Для "горняков" это будет выездная игра. Начало поединка - в 22:00.

Где смотреть матч Монако - Шахтер

В прямом эфире поединок будет транслировать видеосервис MEGOGO. ТСН Проспорт проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

Прогнозы букмекеров на матч Монако - Шахтер

Букмекеры считают "Монако" фаворитом первого поединка. На победу монегасков можно поставить с коэффициентом 1.73. Ничья - 3.95. Выигрыш донецкой команды - 4.90.

Что касается шансов на проход в следующий раунд, то специалисты тоже отдают предпочтение французскому клубу. Коэффициент на "Монако" составляет 1.62, а на "Шахтер" - 2.39.

В предыдущем раунде "Шахтер" прошел бельгийский " Генк ", "Монако" оказалось сильнее чешской " Спарты ".

бельгийский " ", "Монако" чешской " ". В случае поражения от "Монако" по сумме двух встреч "горняки" попадут в групповой этап Лиги Европы.

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