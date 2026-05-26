Монфис растрогал до слез Свитолину своей прощальной речью на Roland Garros

Гаэль Монфис и Элина Свитолина / instagram.com/g.e.m.s.life

Французский теннисист Гаэль Монфис, который является мужем первой ракетки Украины Элины Свитолиной, растрогал ее до слез после своего последнего матча в карьере на Roland Garros.

Уже в первом круге соревнований 39-летний Монфис потерпел поражение от своего соотечественника Уго Гастона — 2:6, 3:6, 6:3, 6:2, 0:6. Матч продолжался 3 часа 22 минуты.

Для Гаэля этот матч стал последним на Roland Garros. Ранее он объявил, что завершит карьеру после этого сезона.

Во время поединка на арене присутствовала Свитолина, которая поддерживала своего мужа и эмоционально реагировала на события на корте.

После матча Монфис трогательно обратился к своей возлюбленной — Элина во время его речи не смогла сдержать слез.

"Сейчас я хочу поблагодарить Элину. Я хочу поблагодарить свою жену, потому что без нее, возможно, меня не было бы здесь сегодня. Мы вместе уже восемь лет, восемь прекрасных лет ты рядом со мной. Но я говорю не об Элине Светолине как теннисистке, я говорю об Элине как моей жене, которая рядом в любой ситуации, в любой момент. Которая всегда поддерживала меня как мужа, не только как теннисиста, которая всегда была рядом, когда я сомневался, которая всегда умела подбодрить меня. И самое главное: ты подарила мне самый большой подарок — нашу дочь. Я люблю тебя", — сказал Монфис.

Отметим, что в середине октября 2022 года Свитолина впервые стала мамой. Украинка родила от Монфиса дочь, которой дали имя Скай.

Добавим, что сама Элина продолжает выступления на Roland Garros-2026. В стартовом круге она одержала сверхтяжелую победу над венгеркой Анной Бондар. Во втором раунде украинка сыграет против испанки Кейтлин Кеведо.

Ранее сообщалось, что Свитолина стала чемпионкой турнира WTA 1000 в Риме.

