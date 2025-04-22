"Моральные травмы": известная украинская теннисистка объяснила, почему подала в суд на WTA

Леся Цуренко / © Associated Press

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Украинская теннисистка Леся Цуренко рассказала детали судебного иска, который подала против Женской теннисной ассоциации (WTA).

"Много рассказывать не могу, потому что в таких делах все очень конфиденциально. За любое лишнее слово меня можно привлечь.

Иск немаленький, отчасти касается защиты меня как части украинской команды, как украинки, а отчасти как личности. Суть претензий можно выразить выражением "небрежное отношение". Я выходила в медиа и рассказывала о неприятном разговоре, который у меня был с бывшим СЕО WTA Стивом Саймоном в 2023 году на Индиан-Уэллсе. Это не секрет, что он мне заявил.

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Предстояло пройти долгую процедуру внутренних расследований WTA. Я еще в Индиан-Уэллсе обратилась, наверное, ко всем возможным представителям WTA – к психологу, в офис, где присутствовали вице-президент WTA, супервайзеры, люди, отвечающие за отношения с игроками. Также на турнире была директор по охране. Все, кто там был, все слышали, все знали. И это всегда вызывало у меня истерики – это страшно то, что он мне говорил. Но все это было проигнорировано.

Всего внутренних расследований было три. Результаты двух из них известны, а результат третьего, который касается главы службы безопасности, мне не сообщают. Я вообще не в курсе, делает ли WTA что-то по этому поводу. Результатов нет, и я так подозреваю, что мне и не собираются ничего сообщать. А может, и не расследуют даже. Не знаю.

Два расследования начались почти параллельно и длились один год. Третье тоже уже длится год, может даже и больше. Но никаких действий не было вообще.

Я переживала, что не могу пойти против всей организации. Хотела написать жалобу на СЕО, но боялась возможных последствий. Поэтому это сделал мой тренер Никита Власов – через месяц или чуть больше после того разговора. Потому что со стороны WTA было полное бездействие и игнор.

Все эти моменты на повторе у меня в голове уже очень долгое время. Очень желаю получить какую-то справедливость в этой ситуации. Считаю, что поднимаю важные вопросы отношения организации к игроку, к работникам, оказавшимся в сложных жизненных ситуациях, ведь мало что может быть хуже войны.

Это не нормально – так относиться к игрокам. Это не нормально – говорить такие вещи в принципе любому, но особенно людям, которые находятся в очень сложных жизненных ситуациях.

Поэтому моя цель – добиться справедливости. Что должно быть по-другому, а не так, как они поступали. Когда такое происходит на уровне теннисного тура, я считаю, что я обязана защитить себя и других. Нельзя наносить игроку, который и так страдает очень сильно из-за войны, моральных травм. Это не нормально, когда организация нормализует такие высказывания.

Мы ведь до сих пор не знаем. Мы просили их уточнить, это личная позиция Стива Саймона, или официальная позиция организации в целом. Ни разу не было какого-либо четкого заявления", – сказала Цуренко в комментарии Tribuna.com.

Напомним, в конце ноября 2024 года Цуренко подала в суд на WTA и ее уже экс-главу Стива Саймона. В иске украинская теннисистка выдвинула обвинения в "нарушении контракта и халатности", а также "причинении эмоциональных страданий".

В апреле этого года Леся опубликовала пост на своей странице в соцсетях, где заявила, что испытала моральное насилие со стороны Саймона, что привело к панической атаке и неспособности выходить на корт в 2023 году.

В частности, Цуренко рассказала об их разговоре с Саймоном, который произошел в 2023 году в Индиан-Уэллсе, где украинка отказалась выходить на корт против белоруски Арины Соболенко и снялась с соревнований.

"Я была абсолютно шокирована тем, что услышала. Саймон сказал, что сам он войну не поддерживает, но если игроки из России и Беларуси ее поддерживают, то это только их собственное мнение, и мнение других людей не должно меня огорчать.

Он сказал, что фейр-плей и олимпийские принципы не нарушены, а как раз наоборот. На вопрос, понимает ли он, что говорит мне это во время активной фазы военной агрессии России в моей стране, он сказал, что да, и это его мнение.

Когда пришло время идти на корт, у меня началась паническая атака, я просто не смогла туда выйти. Очень надеюсь, что смогу всю эту информацию переварить и буду больше готова к следующему турниру", – заявила тогда Цуренко.

Ранее сообщалось, что четыре украинские теннисистки напрямую попали в основную сетку Roland Garros-2025.