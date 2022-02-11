"Моральный нокдаун": украинка, которую не хотели пускать на старт Олимпиады-2022, подаст протест

Аннамари Данча потребует объяснений от Международной федерации сноуборда.

Украинская сноубордистка Аннамари Данча, которую чуть не сняли с Олимпийских игр-2022 в Пекине, собирается подать протест в Международную федерацию сноуборда.

Перед началом квалификационных соревнований 31-летнюю украинку не хотела допускать к старту якобы из-за ее положительного теста на коронавирус, хотя перед заездами она сдала четыре отрицательных теста.

В итоге организаторы таки дали разрешение украинке участвовать в соревнованиях всего за 5 минут до ее первой попытки. Это повлияло на результат украинской спортсменки. Данча закончила соревнование на 26-м месте и не сумела пробиться в 1/8 финала.

У себя в Instagram спортсменка написала, что потребует объяснений от организаторов.

"Я очень рада, что эта сумасшедшая "ковидная игра" для меня закончилась. Я выиграла ее, если учесть, через что пришлось пройти, чтобы стартовать. Это было очень напряженно и болезненно. За пять минут до моего выхода на старт организаторы сказали мне, что у меня положительный тест, и я должна быть немедленно изолирована (что было неправдой). Я боролась до последнего за свои права, потому что знала, что перед гонкой у меня было четыре негативных теста. После этого морального нокдауна меня таки допустили к старту. Но я уже была разбита.

Я подам протест в Международную федерацию сноуборда и потребую объяснений, потому что до сих пор не получила ответа, и не могу понять, как это со мной произошло. После всего этого мне до сих пор хочется верить в красоту главного спортивного праздника - Олимпиады", - написала Данча.

Для украинской сноубордистки Олимпиада в Пекине стала четвертой в карьере. Лучшим ее результатом было 16-е место на Играх в Ванкувере 2010 года.

Зимние Олимпийские игры в Пекине проходят с 4-го по 20 февраля 2022 года.

Во время зимней Олимпиады в Пекине проводятся соревнования по 15 дисциплинам в семи видах спорта. Всего разыграют 109 комплектов медалей

В столицу Поднебесной защищать честь Украины отправились 45 спортсменов, выступающих в 12 дисциплинах.

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