Море эмоций: погода в Турции отвлекла бразильских легионеров "Шахтера" от тренировки (видео)

Море эмоций: погода в Турции отвлекла бразильских легионеров "Шахтера" от тренировки (видео)

Футболисты впервые вживую увидели снегопад.

Донецкий "Шахтер" продолжает готовиться к весенней части сезона на собрании в Турции.

Пока футболисты занимались в тренажерном зале, в Турции неожиданно начались обильные снегопады.

Такие погодные условия очень удивили бразильских легионеров, которые впервые вживую увидели снег.

Первый сбор "Шахтера" в Турции продлится до конца января. В его рамках "горняки" провели контрольный матч с "Вольфсбергером" (24 января), а также встретятся "Шахтером" из Солигорска (28 января) и "Црвеною Звездой" (31 января).

"Шахтер" завершил осеннюю часть УПЛ лидером турнирной таблицы . "Горняки" опережают "Динамо" на два балла.

. "Горняки" опережают "Динамо" на два балла. В первом матче после зимней паузы подопечные Роберто Де Дзерби 26 февраля в Харькове сыграют с "Металлистом 1925".

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