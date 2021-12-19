Артём Довбык с женой отдыхает на Мальдивах, фото — instagram.com/tema_dovbyk

Море, пляж и страстная романтика: как футболисты УПЛ наслаждаются зимним отпуском

Море, пляж и страстная романтика: как футболисты УПЛ наслаждаются зимним отпуском

Игроки отправились в теплые края, чтобы перевести дух после окончания первой части сезона.

12 декабря завершилась первая часть Чемпионата Украины по футболу. Клубы украинской премьер-лиги (УПЛ) отправились на зимнюю паузу.

Перед тем, как начать учебно-тренировочные сборы, футболисты получили возможность отдохнуть и уже улетели преимущественно в теплые края.

ТСН Проспорт рассказывает, где и как игроки отечественного чемпионата набираются сил перед весенней частью сезона, которая начнется в конце февраля (базовая дата 19-го тура УПЛ - 26 февраля).

Полузащитник "Шахтера" Тарас Степаненко полетел на Мальдивы вместе с женой Маргаритой, своей мамой и тещей, а также тремя детьми.

"Теперь вы понимаете, какой я спокойный человек… Надеюсь, бармен тоже готов", - написал Тарас у себя в Instagram.

instagram.com/tarasstepanenko/

instagram.com/tarasstepanenko/

instagram.com/tarasstepanenko/

Лидер "Динамо" Виктор Цыганков с девушкой Романой выбрал для отдыха Мальдивы. На побережье моря 24-летний футболист сделал предложение своей возлюбленной.

instagram.com/viktortsygankov

instagram.com/viktortsygankov

instagram.com/viktortsygankov

instagram.com/viktortsygankov

instagram.com/viktortsygankov

Защитник "Шахтера" Виктор Корниенко со своей избранницей восстанавливает силы на пляжах Доминиканы.

instagram.com/kornienko_vitya_

instagram.com/kornienko_vitya_

Форвард "Шахтера" Георгий Судаков со своей второй половинкой отправились в Доминикану. 19-летний талант "горняков" и сборной Украины сообщил в соцсетях, что скоро станет отцом.

"Под твоим сердцем стучит второе. Скоро нас будет трое", - подписал фотографии Георгий.

instagram.com/sudakov_11

instagram.com/sudakov_11

instagram.com/sudakov_11

instagram.com/sudakov_11

Полузащитник "Динамо" Денис Антюх с возлюбленной полетели в Дубай. Компанию там им составили другие игроки "бело-синих" Денис Гармаш и Томаш Кендзера.

instagram.com/antiukh

instagram.com/antiukh

Форвард "Шахтера" Жуниор Мораес уже успел не только в Дубае побывать, но и вернуться на родину в Бразилию.

instagram.com/jrmoraes10

instagram.com/jrmoraes10

Нападающий "Днепра-1" и герой сборной Украины на Евро-2020 Артем Довбик вместе с женой отправился на Мальдивы и делится с подписчиками горячими кадрами.

instagram.com/tema_dovbyk

Артём Довбык с женой отдыхает на Мальдивах, фото — instagram.com/tema_dovbyk

Опытный защитник "Шахтера" Сергей Кривцов тоже не сидит дома - он запостил в Instagram фото из аэропорта перед вылетом в теплые края.

instagram.com/kriva4/

Защитник "Динамо" Александр Тымчик не стал отличаться оригинальностью и остановил свой выбор на Мальдивах. С красавицей-возлюбленной он там точно не заскучает.

instagram.com/tymchyk_18

Бразильский латераль "Шахтера" Додо воспользовался зимней паузой, чтобы побывать со своей избранницей на родине.

instagram.com/dodo98

Защитник "Шахтера" Валерий Бондарь и его жена Даша Савина наконец-то получили возможность отгулять медовый месяц. Пара делится яркими кадрами с морского побережья, а бывшая девушка нападающего "Динамо" Владислава Супряги еще и хвастается эффектными купальниками.

instagram.com/savinadasha

instagram.com/savinadasha

instagram.com/savinadasha

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