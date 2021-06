Моргенштерн и "Мальчик на девятке": футболисты сборной Украины составили плейлист команды на Евро-2020

Подопечные Андрея Шевченко выбрали, что будут слушать во время первенства континента.

Игроки сборной Украины по футболу сформировали плейлист национальной команды на Чемпионат Европы-2020. Выбор наших футболистов можно увидеть на платформе Spotify.

Плейлисты каждой сборной, которая представлена на первенстве континента, создавали капитаны команд и "главные диджеи раздевалок", пишет официальный сайт УЕФА.

В плейлист нашей сборной вошли 9 песен. Авторами трех из них являются российские исполнители: Моргенштерн - "Дуло", Dead Blonde - "Мальчик на девятке" та 10AGE - "Нету интереса".

Отметим, что Моргенштерну с апреля запрещен въезд в Украину. По представлению СБУ, рэп-исполнитель и музыкант был включен в перечень лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности страны.

Примечательно, что на украинском языке представлена только одна композиция: "Їхали козаки" группы Тінь Сонця.

Также в плейлист сборной Украины вошли всемирно популярные хиты: The Weeknd - "Blinding Lights", Masked Wolf - "Astronaut In The Ocean", Lil Nas X - "Montero", Tiesto - "The Business", а также официальная песня Чемпионата Европы "We Are The People" авторства Martin Garrix.

Финальный турнир Евро-2020 должен был состояться с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 городах континента, но из-за пандемии коронавируса был отложен на год .

. Новые даты проведения турнира: 11 июня - 11 июля 2021 года.

Из-за неготовности пустить на трибуны болельщиков УЕФА сократил количество городов-хозяев Евро-2020 с 12 до 11: Севилья заменила Бильбао, а матчи, которые должен был принять Дублин, распределили между Санкт-Петербургом и Лондоном.

Сборная Украины на предстоящем Чемпионате Европы сыграет против Нидерландов, Австрии и Северной Македонии. Поединки запланированы в Амстердаме и Бухаресте.

