Мощная точка: Украина завоевала "золото" в заключительный день Европейских игр-2023

Сборная Украины завоевала последнюю медаль на Европейских играх-2023 в польском Кракове.

В заключительный день соревнований гребчиха Виктория Ус стала чемпионкой в байдарке-кроссе.

В финале украинка соревновалась с олимпийской чемпионкой Рикардой Функ, призеркой чемпионатов мира и Европы Штефани Хорн, а также серебряной медалисткой чемпионата мира по экстремальному слалому Мартиной Вайгман.

В итоге Ус смогла опередить всех трех соперниц. Немка Функ стала второй, а итальянка Хорн – третьей.

Для Украины это 21-е "золото" Европейских игр-2023. Это заключительная медаль нашей сборной на этих соревнованиях. Также в активе "сине-желтых" 12 серебряных и 8 бронзовых наград. Таким образом, всего украинцы завоевали в Кракове 41 медаль.

Добавим, что еще одну медаль в последний день Европейских игр нашей стране принес кикбоксер Тимур Брыков, который выиграл "серебро" в дисциплине фулл-контакт в весовой категории до 75 кг.

Сейчас наша страна занимает третье место в медальном зачете Европейских игр-2023 после Италии и Испании.

Европейские игры-2023 завершатся сегодня, 2 июля. Эти соревнования являются частью отбора на Олимпийские игры-2024.

Напомним, спортсменов из России и Беларуси не допустили к Европейским играм-2023 из-за войны в Украине.

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