Мощно по своим воротам: в Чемпионате Мексики вратарь забил эпический автогол (видео)

Создается впечатление. что сделал он это намеренно.

В Чемпионате Мексики вратарь забил один из самых курьезных автоголов в истории футбола.

Так, голкипер " Рапид Уэд-Зем " Мехди Уая на 80 минуте поединка против "Хассания" немного растерялся и не смог с первой попытки удачно обработать мяч после неудачной передачи от защитников. Как следствие, вторым касанием он хотел сильно выбить мяч, но получился расстрел собственных ворот.

Судя по повтору, может показаться, что Мехди это сделал умышленно, и только отчаяние на его лице доказывает, что это был фейл.

Вашему вниманию видео с этим эпическим ляпом вратаря.

В итоге хозяева проиграли со счетом 0:2, а к концу встречи судья показал еще три красных карточки.

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