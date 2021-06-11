Мощное начало: Италия уничтожила Турцию в матче-открытии Евро-2020

Стартовый поединок чемпионата Европы завершился разгромом.

Сборная Италии победила команду Турции в стартовом матче Чемпионата Европы по футболу-2020. Поединок группы А на "Стадио Олимпико" в Риме закончился со счетом 3:0 в пользу "Скуадры адзурры".

Смотрите также: Феерическая церемония открытия Евро-2020: фото, видео

В первом тайме итальянцы доминировали, но не сумели забить туркам, которые были полностью сосредоточены на игре в защите. На 18-й минуте Инсинье обыгрался с Берарди и из пределов штрафной нанес обводящий удар - мяч пролетел рядом с дальней штангой.

Через четыре минуты Кьеллини опасно бил головой после навеса углового, однако вратарь эффектно вытащил мяч из-под перекладины. Также на 33-й минуте свой момент имел Иммобиле, однако его удар головой получился несколько неточным.

Associated Press

Associated Press

Нереализацию в первом тайме подопечные Роберто Манчини компенсировали после перерыва. На 53-й минуте итальянцы открыли счет - Берарди прорвался по правому флангу и прострелил, а мяч от защитника турков Демираля оказался в воротах.

Associated Press

Associated Press

Второго гола не пришлось долго ждать. На 66-й минуте удар Спинацоллы перед собой отбил вратарь, а Иммобиле расстрелял уже пустые ворота.

Associated Press

Associated Press

На 79-й минуте "Скуадра Адзурра" довела дело до разгрома. Вратарь турков Чакыр ошибся при передаче, а Инсинье филигранным обводящим ударом уложил мяч точно в угол.

Концовка встречи также осталась за подопечными Манчини, которые не позволили создать сопернику абсолютно ничего.

Associated Press

Associated Press

Турция и Италия выступают в группе А, где их соперниками также являются Уэльс и Швейцария.

В 1/8 финала выйдут 2 сильнейшие сборные каждого квартета и 4 обладателя лучших третьих мест.

Сборная Италии разгромила Турцию в стартовом матче Евро-2020

Смотрите также: Евро 2020 таблицы и группы финального турнира

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку