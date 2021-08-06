Мощное открытие тура: "Металлист 1925" вырвал победу в голевой перестрелке новичков УПЛ

Харьковский клуб в волевом стиле одолел "Черноморец".

В пятницу, 6 августа, 3-й тур украинской Премьер-лиги стартовал в Харькове поединком, в котором встречались "Металлист 1925" и "Черноморец". Игра получилась очень результативной и завершилась в пользу хозяев со счетом 3:2.

Одесситы сумели забить первыми - на 18-й минуте отличился Владислав Бугай. Однако уже через четыре минуты Юрий Батюшин восстановил паритет. Правда, на перерыв "моряки" все равно ушли в роли лидера. За несколько минут до конца первого тайма Бугай оформил дубль.

Вторая половина встречи осталась за харьковчанами. На 64-й минуте Олег Голодюк снова сравнял счет во встрече. А через две минуты Валерий Дубко забил в свои ворота, и хозяева поля уже были впереди.

Интересно, что Дубко во втором матче подряд поразил собственные ворота, в прошлом туре он отметился автоголом во встрече против "Днепра-1", которую одесситы проиграли со счетом 0:3.

"Металлист 1925" имеет 6 очков после трех туров и сейчас занимает 3-е место в таблице УПЛ. "Черноморец" идет последним с нулем в графе очков.

В сезоне-2021/22 УПЛ была расширена с 14 до 16 команд, которые будут играть в два круга. Новичками элитного дивизиона стали "Черноморец", "Верес" и "Металлист-1925".

В следующем туре харьковчане 13 августа сыграют с "Шахтером", а одесситы 16 августа встретятся с "Мариуполем".

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