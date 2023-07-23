Мощным ударом из-за пределов штрафной: Мудрик забил дебютный гол за "Челси" (видео)

Украинский вингер Михаил Мудрик забил свой первый гол за лондонский "Челси". Это произошло в контрольном матче "синих" против "Брайтона" на сборах в США.

22-летний украинец начал поединок на скамейке для запасных, но вышел на поле в перерыве.

На 63-й минуте Михаил обыгрался в стенку с новичком лондонцев Николасом Джексоном и сильным ударом из-за пределов штрафной отправил мяч в левый нижний угол ворот.

Гол Мудрика позволил "Челси" повести в счете – 2:1. Игра завершилась победой подопечных Маурисио Почеттино со счетом 4:3.

Добавим, что "Брайтон" возглавляет бывший главный тренер "Шахтера" Роберто Де Дзерби, ранее работавший с Мудриком в донецком клубе.

Эта игра стала для Михаила первой в ходе подготовки к новому сезону. Украинец пропустил прошлый спарринг "синих" против "Рексема" из-за удлиненного отпуска, связанного с участием в молодежном Евро-2023.

Напомним, Мудрик присоединился к "Челси" зимой этого года, но с тех пор ни разу не забивал за лондонский клуб. В прошлом сезоне на его счету 17 матчей в составе "пенсионеров", в которых он сделал 2 ассиста.

Новый сезон английской Премьер-лиги (АПЛ) стартует 11 августа. В первом туре "Челси" 13 августа будет принимать "Ливерпуль".

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