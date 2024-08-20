Мощный дебют Мотты: "Ювентус" в стартовом туре разбил новичка Серии А (видео)

"Ювентус" на своем поле разгромил новичка элитного дивизиона "Коммо" в заключительном матче 1-го тура итальянской Серии А сезона-2024/25. Поединок в Турине завершился со счетом 3:0 .

"Бьянконери" вышли вперед на 23-й минуте – отличился 20-летний бельгиец Семуэль Мбангула, который является воспитанником "Ювентуса" и только дебютировал за главную команду.

Перед перерывом преимущество "Старой синьоры" укрепил Тимоти Веа. В конце поединка "Ювентус" забил третий гол в ворота подопечных Сеска Фабрегаса – на 90+1-й минуте точный удар нанес Андреа Камбьясо.

Обзор матча "Ювентус" – "Комо"

Отметим, что это был дебютный матч Тьяго Мотты на посту главного тренера туринского клуба. В прошлом сезоне он с "Болоньей" занял пятое место в Серии А и вывел команду в Лигу чемпионов.

Во втором туре Серии А "Ювентус" 26 августа на выезде сыграет против "Вероны". В тот же день "Комо" в гостях сразится с "Кальяри".

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