Мощный старт действующих чемпионов мира: Франция легко разбила Австралию на ЧМ-2022

"Ле Блэ" пропустили первыми, но затем полностью деклассировали своего соперника.

Сборная Франции победила команду Австралии в матче 1-го тура группы D чемпионата мира-2022, который проходит в Катаре. Встреча на стадионе "Эль-Джануб" в городе Эль-Вакра завершилась со счетом 4:1 .

В дебюте противостояния австралийцы шокировали действующих чемпионов мира — Крейг Гудвин уже на 9-й минуте вколотил мяч под перекладину после прострела Мэттью Леки на дальнюю штангу.

Однако в середине первого тайма подопечным Дидье Дешама удалось переломить ход поединка, дважды забив в течение пяти минут. Сначала Адриен Рабьо с линии вратарской головой замкнул навес от Тео Эрнандеса, а затем Оливье Жиру расстрелял пустые ворота после грубой ошибки австралийцев вблизи собственной штрафной.

Во втором тайме "трехцветные" сумели не только укрепить свое преимущество, но и довести дело до разгрома. На 68-й минуте Усман Дембеле подал с правого фланга, а Килиан Мбаппе головой точно пробил под штангу ворот соперника.

А уже через три минуты мяч в четвертый раз побывал в сетке австралийской команды. Теперь Мбаппе выступил в роли ассистента, а Жиру оформил дубль, забив ударом головой.

Интересно, что для 36-летнего Жиру голы в этом матче стали 50-м и 51-м за французскую сборную. Он догнал Тьерри Анри в списке лучших бомбардиров в истории национальной команды.

В другом матче первого тура квартета D сборные Дании и Туниса расписали нулевую ничью .

. Во втором туре 26 ноября Франция сыграет с Данией, а Тунис померяется силами с Австралией. В плей-офф выйдут две лучшие команды каждой группы.

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