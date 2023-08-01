Мощный старт: Свитолина выбила экс-первую ракетку мира из Беларуси на турнире в Вашингтоне

Элина Свитолина во второй раз за месяц нанесла поражение Виктории Азаренко.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина успешно начала выступления на турнире WTA 500 в Вашингтоне. В матче первого круга наша соотечественница обыграла белоруску Викторию Азаренко.

Поединок между украинкой (№27 WTA) и бывшей первой ракеткой мира из страны-агрессора (№19 WTA) длился один час и 48 минут. Уроженка Одессы одолела "нейтральную" спортсменку из Беларуси за два сета – 7:6, 6:4.

В течение встречи Элина выполнила 4 подачи навылет и допустила 5 двойных ошибок.

Стоит отметить, что Свитолина победила Азаренко уже во второй раз за последний месяц. В июле украинка обыграла белоруску в 1/8 финала Wimbledon. Примечательно, что до этого все пять очных поединков выиграла Виктория.

Азаренко – двукратная чемпионка турниров Grand Slam. Белоруска дважды триумфовала на Australian Open (2012, 2013).

Во втором круге турнира в Вашингтоне соперницей Элины станет "нейтральная" россиянка Дарьи Касаткина, которая ранее публично осудила вооруженную агрессию РФ против Украины.

Напомним, на турнире в Вашингтоне выступают еще две украинки – Марта Костюк и Ангелина Калинина. В первом раунде Костюк победила Бьянку Андрееску из Канады, а Калинина 1 августа начнет соревнования матчем с американкой Дженнифер Брейди.

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