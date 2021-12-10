Мощный выстрел со штрафного футболиста "Зари" стал лучшим в заключительном туре группы в Лиге конференций (видео)

Для игрока это взятие ворот было дебютным в этом турнире.
Забитый мяч полузащитника луганской "Зари" Егора Назарины признан лучшим по итогам заключительного, шестого, тура групповой стадии Лиги конференций.
Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.
Так, в домашнем матче против норвежского "Буде-Глимта" 24-летнему игроку удался мощный и одновременно точный удар со штрафного, с которым не сумел справиться голкипер соперника. Отметим, что до ворот было около 25 метров.
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Вашему вниманию видео с этим голом.
По итогам голосования Назарина опередил Риса Нельсона из "Фейеноорда", Ивана Шранца из "Славии" и Борху Майораля из "Ромы".
- "Заря" сыграла вничью с "Буде-Глимтом" (1:1);
- Подопечные Виктора Скрипника с семью очками завершила выступление в Лиге конференций на третьей позиции, которая не дает возможность продолжить борьбу в третьем по престижности еврокубке;
- В этом сезоне на счету Назарины 18 игр во всех турнирах, два забитых гола и одна результативная передача.