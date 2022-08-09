Моуриньо выразил поддержку украинцам: они демонстрируют, насколько являются сплоченными, смелыми и дружными

Португальский специалист выразил поддержку украинцам, а также отметил, что именно футбол помогает становиться сильнее.

Об этом Моуринью рассказал в комментарии для клубного канала "Шахтера".

"Что для меня означает проведение таких благотворительных матчей? На это можно смотреть с двух сторон. Одна – футбольная, и для нас важно играть с хорошей командой, командой, которая любит играть в футбол, любит строить игру от задней линии, ведь это создает сложности что хорошо для нас перед началом сезона.

Также есть другая сторона – человеческая. И, конечно, я считаю, что все на этом стадионе стоят вместе в вопросе поддержки страны и ее народа в такой сложный период. Поэтому, на мой взгляд, люди пришли по двум причинам: посмотреть футбол и поддержать.

Как я отреагировал на возможность сыграть с "Шахтером" в благотворительном матче за мир в Украине? Опять же я смотрю с двух сторон. Я проводил матчи в Украине несколько раз, но ни разу в Донецке и ни разу с "Шахтером", что невероятно, ведь я участвовал во многих поединках европейского футбола. Было хорошо провести такую игру, даже в такой ситуации, даже после потери важных легионеров, опытных игроков. Играть против этой молодой команды, команды, демонстрирующей хороший футбол, было очень хорошо для нас.

И опять же благотворительность, если вам так удобнее. Мне больше нравится называть это человеческой стороной футбола. Футбол – сильная игра. Футбол может показать человеческие эмоции. Но, конечно, все присутствовавшие на этом стадионе глубоко чувствуют проблемы украинского народа.

Я считаю, что украинцы демонстрируют, насколько являются сплоченными, смелыми и дружественными. И здесь нечего добавить. Конечно, мы все знаем, чего хотим, а мы хотим того же, что все. Хотим счастья, мира. Мы видели многих украинских детей, их красивые лица, улыбки. Они продолжают улыбаться. Надеемся, они будут улыбаться еще чаще", — отметил Моуринью.

Добавим, что "Рома" разбила в благотворительном матче "Шахтер" со счетом 5:0. Средства от реализации билетов с матча "Рома" — "Шахтер", которые были распроданы еще за два дня до игры, и рекламы будут направлены на приобретение всего необходимого для защитников Украины, украинских граждан и детей, пострадавших от войны.