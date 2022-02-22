Моуринью и тренер Малиновского дисквалифицированы за "наезд" на арбитров в матчах Серии А

Моуринью и тренер Малиновского дисквалифицированы за "наезд" на арбитров в матчах Серии А

Наставник "Аталанты" также заплатит штраф.

Главные тренеры "Ромы" и "Аталанты" Жозе Моуринью и Джан Пьеро Гасперини соответственно наказаны за свое поведение во время матчей 26-го тура итальянской Серии А.

Коуч римлян в конце игры против "Вероны" показал главному арбитру жест, имитирующий телефонный звонок, а также кричал в адрес рефери фразы: "Тебя специально поставили сюда судить, тебя подослал "Ювентус". Судья наказал "Особенного" красной карточкой.

За это португальский специалист получил дисквалификацию на два тура Серии А - он пропустит поединки против команд украинцев - "Специи" Виктора Коваленко (27 февраля) и "Аталанты" Руслана Малиновского (5 марта).

В свою очередь, Гасперини в матче с "Фиорентиной" разозлился из-за отмененного гола Малиновского и крикнул арбитру: "Ты сумасшедший". После этого тренер "бергамасков" был удален.

Этот поступок стоил Гасперини дисквалификации на один матч Чемпионата Италии. Он не сможет управлять командой в игре против "Сампдории" 28 февраля. Кроме того, специалист обязан выплатить штраф в размере 10 тысяч евро.

Сейчас "Рома" с 41 баллом занимает 8-е место в турнирной таблице Серии А.

"Аталанта" с 44 очками расположилась на пятой строчке. "Бергамаски" не могут выиграть 5 матчей кряду в Чемпионате Италии.

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