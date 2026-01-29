Моуринью прокомментировал спасительный гол Трубина в матче Лиги чемпионов против "Реала"

Жозе Моуринью / © Associated Press

Главный тренер "Бенфики" Жозе Моуринью прокомментировал гол украинского вратаря Анатолия Трубина в домашнем матче заключительного тура основной стадии Лиги чемпионов сезона-2025/26 против мадридского "Реала".

При счете 3:2 в пользу своей команды, который не устраивал "орлов" и означал для них вылет из еврокубков, Трубин пошел к чужим воротам и ударом головой замкнул подачу со штрафного.

Таким образом, Анатолий установил окончательный счет поединка – 4:2 в пользу лиссабонского клуба. Именно гол Трубина стал решающим для "Бенфики" и поднял португальскую команду на последнее проходное место в плей-офф Лиги чемпионов.

"Я выигрывал и проигрывал матчи и противостояния на последних минутах, но никогда – когда вратарь забивает гол, который бы с удовольствием забили лучшие нападающие. Я думал, что уже пережил все.

Момент, когда меняю Антониу и Ивановича – это чтобы "закрыть дверь". Но потом, очевидно, был где-то забит гол, и этого уже стало недостаточно. Сам Трубин тоже до конца не понимал, что происходит. Когда есть фланговый стандарт, мы должны идти ва-банк. Либо убиваем, либо умираем стоя. Великан забивает фантастический гол, и для "Бенфики" это фантастическая ночь", – сказал Моуринью после матча.

Благодаря голу Трубина португальский клуб с 9 очками и разницей забитых и пропущенных мячей -2 (10:12) замкнул топ-24 общей турнирной таблицы основного этапа Лиги чемпионов. "Орлы" в последний момент обошли французский "Марсель", у которого также 9 баллов, но разница голов -3 (11:14).

Своего соперника в стыковых матчах за выход в 1/8 финала Лиги чемпионов лиссабонцы узнают во время жеребьевки, которая состоится в пятницу, 30 января. Первые поединки этой стадии запланированы на 17/18 февраля, а ответные встречи – 24/25 февраля.

