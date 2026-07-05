Моуринью собирает суперкоманду: "Реал" оформил еще один громкий трансфер

Дэнзел Дюмфрис / © Associated Press

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Мадридский "Реал", который в июне объявил о назначении Жозе Моуринью главным тренером, совершил еще один громкий трансфер — "сливочные" усилились правым защитником миланского "Интера" Дензелом Дюмфрисом.

Об этом сообщается на официальном сайте "Королевского клуба".

Отмечается, что контракт 30-летнего нидерландца с мадридским грандом рассчитан до 2030 года.

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Сумма транфера официально не разглашается, но ранее СМИ сообщали, что "Реал" активировал клаусулу игрока, которая составляет 20 миллионов евро.

Дюмфрис выступал за "Интер" с августа 2021 года, проведя в составе миланского клуба 207 матчей, в которых забил 27 голов. Вместе с "нерадзурри" он завоевал 8 трофеев, включая два чемпионских титула Серии А.

В сезоне-2025/26 Дюмфрис провел 28 матчей на клубном уровне, отличившись 5 забитыми мячами и 2 голевыми передачами.

Также Дензел провел все четыре матча за сборную Нидерландов на ЧМ-2026, отличившись двумя результативными передачами.

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Дюмфрис стал уже четвертым новичком "Реала" этим летом. Ранее мадридцы подписали испанского защитника "Челси" Марка Кукурелью, португальского хавбека "Манчестер Сити" Бернарду Силву и французского защитника "Ливерпуля" Ибраиму Конате.

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