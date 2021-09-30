Моуринью триумфовал в Запорожье: "Заря" разгромно проиграла "волкам" в Лиге конференций (видео)

Команда Виктора Скрипника потерпела второе подряд поражение в групповом раунде.

Луганская "Заря" потерпела разгромное поражение от "Ромы" в матче второго тура группового этапа Лиги конференций. Встреча на "Славутич-Арене" в Запорожье закончилась со счетом 0:3.

Команда Жозе Моуринью очень быстро сумела выйти вперед. Уже на 7-й минуте Дарбо разрезал оборону луганчан передачей на Эль Шаарави, а тот спокойно обошел Мацапуру и отправил мяч в пустые ворота.

Стоит отметить, что Эль Шаарави был самым активным в составе римского клуба. Еще до перерыва он несколько раз опасно пробивал по воротам хозяев, однако или мяч немного разминался со штангой, или прекрасно на линии ворот действовал Мацапура.

"Заря" же не часто угрожала воротам "Ромы", хотя и не боялась большими силами идти вперед. На 18-й минуте полумомент имел Громов, но пробил точно в руки Рую Патрисиу. "Рома" могла удваивать счет на 30-й минуте. Шомуродов вышел на свидание с Мацапурой, но вратаря украинского клуба не переиграл.

После перерыва рисунок игры не изменился. Команда Моуринью серьезно добавила, когда на замену вышли Дзаньоло и Абрахам. Почти сразу после этого римляне забили свои второй и третий голы. На 66-й минуте Цвек не сумел выбить мяч после подачи соперника с угла поля, а Смоллинг головой с близкого расстояния расстрелял ворота.

А через две минуты "волки" довели дело до разгрома. Суетой в штрафной "Зари" воспользовался Абрахам, легко пробив мимо голкипера луганчан. А потом итальянский гранд спокойно удержал разгромное преимущество. Победа на классе.

В параллельном матче группы С ЦСКА София и "Буде-Глимт" разошлись нулевой ничьей.

и разошлись нулевой ничьей. Положение в квартете С после второго тура: "Рома" (6 очков), "Буде-Глимт" (4), ЦСКА (1), "Заря" (0).

В 1-м туре группового этапа Лиги конеренций "Заря" в гостях со счетом 1:3 проиграла норвежскому "Буде-Глимт", а "Рома" разгромила софийский ЦСКА (5:1).

норвежскому "Буде-Глимт", а "Рома" разгромила софийский ЦСКА (5:1). Победители групп выйдут в 1/8 финала Лиги конференций. Обладатели вторых мест в стыковых матчах поборются против команд, которые заняли третьи места в группах ЛЕ.

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