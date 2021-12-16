Моуринью захотел сделать подарок фанату, у которого остановилось сердце во время матча Серии А

Моуринью захотел сделать подарок фанату, у которого остановилось сердце во время матча Серии А

"Особенный" пообещал отправить болельщику вещь из собственного гардероба.

Главный тренер "Ромы" Жозе Моуринью решил поддержать болельщика, у которого на трибунах остановилось сердце во время матча 17-го тура итальянской Серии А со "Специей" (2:0).

Португальский коуч пообещал прислать фанату свою курточку, чтобы она согревала преданного поклонника римского клуба, когда он в следующий раз придет на стадион в холодную погоду.

"Я узнал это только в конце матча. Если он назовет мне свой адрес, то я пришлю ему свою куртку, чтобы в следующий раз, когда он придет на стадион в такой холод, моя куртка была с ним", - цитирует Моуринью Football Italia.

Напомним, у фаната остановилось сердце на 30-й минуте поединка. Его удалось реанимировать благодаря дефибриллятору. Затем мужчину доставили в больницу.

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