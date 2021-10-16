"Мой новый зверь": Свитолина похвасталась автомобилем за 160 тысяч долларов

"Мой новый зверь": Свитолина похвасталась автомобилем за 160 тысяч долларов

Лучшая украинская теннисистка приобрела белый Mercedes-Benz класса G.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина, которая летом этого года вышла замуж за французского теннисиста Гаэля Монфиса, сделала себе дорогой подарок.

27-летняя уроженка Одессы купила роскошный внедорожник Mercedes-Benz класса G белого цвета.

"Мой новый зверь", - подписала Элина фото элитной машины в сторис Instagram.

Отметим, что стартовая стоимость такой модели составляет от 160 тысяч долларов (больше 4 миллионов гривен).

instagram.com/elisvitolina

instagram.com/elisvitolina

В текущем сезоне Свитолина победила на турнире WTA в Чикаго (США), а также завоевала "бронзу" Олимпийских игр-2020 в Токио.

(США), а также в Токио. В 2021 году Элина заработала 1,2 млн долларов призовых. Всего за карьеру она выиграла 21 млн долларов.

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