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"Мой новый зверь": Свитолина похвасталась автомобилем за 160 тысяч долларов

"Мой новый зверь": Свитолина похвасталась автомобилем за 160 тысяч долларов

instagram.com/elisvitolina

Лучшая украинская теннисистка приобрела белый Mercedes-Benz класса G.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина, которая летом этого года вышла замуж за французского теннисиста Гаэля Монфиса, сделала себе дорогой подарок.

27-летняя уроженка Одессы купила роскошный внедорожник Mercedes-Benz класса G белого цвета.

"Мой новый зверь", - подписала Элина фото элитной машины в сторис Instagram.

Отметим, что стартовая стоимость такой модели составляет от 160 тысяч долларов (больше 4 миллионов гривен).

© instagram.com/elisvitolina
instagram.com/elisvitolina
© instagram.com/elisvitolina
instagram.com/elisvitolina

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