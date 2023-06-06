"Мой организм не выдержал этого": Цуренко объяснила, почему снялась с матча 1/8 финала Roland Garros

Украинская теннисистка Леся Цуренко (№66 WTA) рассказала, почему снялась во время матча против первой ракетки мира из Польши Иги Швентек в 1/8 финала Roland Garros-2023.

Пробемы со здоровьем вынудили 34-летнюю украинку досрочно завершить поединок в первом сете при счете 5:1 в пользу соперницы.

"У меня что-то такое, как у Рыбакиной – какой-то вирус. Мой организм не выдержал этого. Я делала все возможное, чтобы справиться с этим, но, к сожалению, это совсем другое дело – просто делать обычные вещи и играть в теннис.

Поэтому мне было тяжело. Я не могла тренироваться вчера, сегодня мне было сложно. Мне было трудно разогреться, но я надеялась, что когда начнется матч, я, возможно, буду чувствовать себя получше. Но, к сожалению, мне становилось все хуже, поэтому пришлось остановиться. Это было не то состояние, которое я хотела бы видеть на корте.

Перед предыдущим матчем я начинала чувствовать себя очень слабой, но физически находилась в порядке. Я просто чувствовала боль в горле, но физически все было хорошо. Энергия была хорошая, потому я провела хороший матч. Все началось после. Ночь была плохая, и вчера я тренировалась примерно 10 минут. Я думала, что со мной что-то не так. Мое сердце билось слишком часто.

Как я уже сказала, я пыталась сделать все возможное. У меня были литры воды с лимоном. Я употребляла много фруктов и витамина С, но это не сработало. Думаю, мне нужно еще два-три дня, чтобы восстановиться. Понятия не имею, что это за вирус. Рыбакина говорила, что в Париже есть какая-то инфекция. Все мы иногда болеем", – сказала Цуренко на пресс-конференции после игры.

Стоит отметить, что Цуренко в этом году повторила личный рекорд на Roland Garros. Леся только во второй раз в карьере добралась до четвертого круга на Открытом чемпионате Франции. Ранее ей это удалось в 2018 году.

Таким образом, Украину в одиночном разряде Roland Garros-2023 остается представлять только Элина Свитолина, которая выбила в 1/8 финала россиянку Дарью Касаткину, а перед этим в 1/16 финала в волевом стиле победила еще одну теннисистку из государства-террориста Анну Блинкову.

В четвертьфинале Свитолина сразится с белоруской Ариной Соболенко, которая во время текущего турнира отказалась осудить войну в Украине. Поединок состоится во вторник, 6 июня.

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